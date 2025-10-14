Eski CHP'li belediye başkanına rüşvetten tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Eski CHP'li belediye başkanına rüşvetten tutuklama

Eski CHP'li belediye başkanına rüşvetten tutuklama
14.10.2025 08:20
Bursa merkezli rüşvet ve kara para aklama operasyonunda eski CHP'li belediye başkanı Turgay Erdem dahil 15 kişi tutuklandı, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ve 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yapılan aramalarda para, ziynet eşyası, gayrimenkul, ara., banka ve kripto para hesaplarına el konulurken bir şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

TURGAY ERDEM DAHİL 15 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Turgay Erdem ile eski Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, mühendis Metin Yaşar Ç, iş insanı Hulusi K, müteahhitler Serkan B, Mehmet Ziya A, Namık Ziya M, Ekrem P, belediye çalışanları Serkan Ç, Muttalip K, Alaattin A, eski memur Mehmet Fatih Ç, firma çalışanı Berk O. ve Ersel Ç, tutuklandı.

EŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Turgay Erdem'in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, kayınbiraderi M.T, mimarlar U.T. ve M.K, müteahhitler Ş.A. ve M.A ile şoför E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem

MAL VARLIKLARINA EL KONDU, BİR ŞİRKEYE KAYYUM ATANDI

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar para ve ziynet eşyası ile gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu, ayrıca soruşturma kapsamında 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum atandığı öğrenildi.

Bu arada aranan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında Erdem ve 20 zanlı 10 Ekim'de, şüphelilerden biri ise dün yurt dışından ülkeye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Turgay Erdem, eşi, kayınbiraderi ile bazı belediye çalışanları, müteahhitler, yapı denetim firması sahibi ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 22 zanlı, dün adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: İHA

