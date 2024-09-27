Eski nişanlısının evini basan genç, yaptığına pişman oldu: Babasıyla birlikte ölümden döndü - Son Dakika
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Eski nişanlısının evini basan genç, yaptığına pişman oldu: Babasıyla birlikte ölümden döndü

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir şahıs eski nişanlısının başka biriyle kaçtığını iddia ederek babasıyla birlikte kızın ailesinin evine silahla baskın yaptı. Çıkan kavgada kızın ailesi tarafından darp edilen baba ile oğlu yaralandı.

27.09.2024 23:19
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, eski nişanlısının başkasıyla kaçtığı iddiası üzerine babasıyla birlikte kızın ailesinin evini silahla bastı. Kızın babası ve kuzeni tarafından darp edilen baba-oğul hastanelik oldu.

Eski nişanlısının evini basan genç, yaptığına pişman oldu: Babasıyla birlikte ölümden döndü

ESKİ NİŞANLISININ EVİNİ BASTI

Olay, Gaziler Mahallesi 1782 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, F.C., kız arkadaşı M.A'nın nişanı bozup başka bir gençle kaçtığı iddiasıyla babası H.M.C. ile birlikte eski nişanlısının ailesinin evine gitti. Olay yerine oğlu ile birlikte 41 AGS 275 plakalı araçla gelen H.M.C., tabancayla havaya 5 el ateş etti.

Eski nişanlısının evini basan genç, yaptığına pişman oldu: Babasıyla birlikte ölümden döndü

BABA İLE OĞLU YARALANDI

Bu sırada kızın babası H.A. ve yeğeni M.A., H.M.C'nin elinden silahı aldı ve baba ile oğlunu darp etti. Çıkan kavga neticesinde H.M.C. ve oğlu F.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. H.A. ve M.A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski nişanlısının evini basan genç, yaptığına pişman oldu: Babasıyla birlikte ölümden döndü
Eski nişanlısının evini basan genç, yaptığına pişman oldu: Babasıyla birlikte ölümden döndü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski nişanlısının evini basan genç, yaptığına pişman oldu: Babasıyla birlikte ölümden döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Malata Almanya:
    Haketmiş 56 1 Yanıtla
  • Aylin null:
    ya benimsin ya kara toprağın :D 8 18 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    kızını savunan insanı neden gözaltına aliyorsunuz 16 0 Yanıtla
  • Gulsum Bolat:
    ava giden avlanmiş 12 0 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan:
    Ellerine sağlık elleri dert görmesin. Demek neymiş silahına değil bileğine güveneceksin. 11 0 Yanıtla
  • adem sen:
    zorla güzellik olmaz 7 0 Yanıtla
  • okan:
    Ya seni istemeyen biriyle mutlu olamazsın sırf seviyorsun ödemi sevmiyor diye ulan ne yapalım şimdi biz dünya güzelimin evini mi basalım 2 0 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    kimse o nişanı bozup başkasına kaçan Ka.....ra bişe demez 1 0 Yanıtla
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