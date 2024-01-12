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Eski ortağı tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

ANTALYA - Antalya'da inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı tabancayla 9 el ateş edip öldüren katil zanlısı indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi.

Olay, 20 Mart'ta saat 14.30 sularında Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaat firmasına ait binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaat firmasının sahibi Zehra Çatal ile daha önce ortağı olduğu öğrenilen Yılmaz Fahrioğlu arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bir süre sonra şahıs yanında getirdiği tabaca ile kadın ortağının üzerine adeta kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaya olarak kaçan Fahrioğlu, 1 ay sonra Diyarbakır'da yakalanıp, tutuklandı. Yılmaz Fahrioğlu hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Fahrioğlu'nun ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İndirimsiz müebbet

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Yılmaz Fahrioğlu, kaldığı cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Salonda Zehra Çatal'ın yakınları, taraf avukatları hazır bulundu. Hakim karşısında savunmasını yapan Yılmaz Fahrioğlu, Zehra Çatal tarafından dolandırıldığını iddia etti. Fahrioğlu, "Pişmanım. Allah katında da pişmanım. Bana küfredince şuurumu kaybettim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz Fahrioğlu'nu 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'Ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma' suçundan 1 yıl hapse mahkum etti. Fahrioğlu'nun cezasında indirim uygulanmadı.