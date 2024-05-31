KADES Butonuna Basarak Yardım İstedi, Ancak Polis Ekibini Yanlışlıkla Gönderdi

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Ankara'da meydana gelen olayda Selahattin Özdemir, çıkan tartışmanın ardından eski sevgilisi Serap Doğan'ı tabanca ile vurup, aynı silahla intihar etti. Serap Doğan'ın, olayın yaşandığı gün, KADES uygulamasına basarak yardım istediği ortaya çıktı. Ancak Doğan'ın, kapıya gelen polis ekibine yanlışlıkla butona bastığını söylediği iddia edildi. Buna rağmen kontrol için bir süre sonra tekrar eve giden polis, kapıyı açan olmayınca içeriye girdiğinde Doğan ve Özdemir'in cansız bedenleriyle karşılaştı.

KONUŞMAK İÇİN GELDİ HEM KADINA HEM KENDİSİNE KIYDI

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 42 yaşındaki Selahattin Özdemir, 45 yaşındaki Serap Doğan ile konuşmak için Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi'nde ablası ile oturduğu eve gitti. Özdemir, çıkan tartışmanın ardından Serap Doğan'ı tabanca ile vurup, aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğan ve Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemeden sonra Doğan ve Özdemir'in cesetleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

OLAY ÖNCESİ KADES'TEN YARDIM İSTEMİŞ

Serap Doğan'ın, bir süre önce ayrıldığı Selahattin Özdemir hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, dün de olaydan önce KADES uygulamasına basarak yardım istediği ortaya çıktı. Ancak Doğan'ın, kapıya gelen polis ekibine yanlışlıkla butona bastığını söylediği iddia edildi.

POLİS KONTROL İÇİN EVE GELİNCE CİNAYETLE KARŞILAŞTI

Buna rağmen kontrol için bir süre sonra polisin tekrar eve gittiği ve kapıyı açan olmayınca içeriye girdiğinde Doğan ve Özdemir'in cansız bedenleriyle karşılaştığı belirtildi.

"YANLIŞLIKLA BASTIĞINI SÖYLEMİŞ"

Serap Doğan'ın komşusu Aliye Adatepe, "KADES'e basıldığı için polis gelmiş. Önce geldiklerinde kapıyı açmamışlar, KADES'e yanlışlıkla bastıklarını söylemişler. Ondan sonra polis tekrar geldi. Polis dün bütün gün buradaydı, çok fazla emek harcadı. Fakat en üst kata çıkarmış; en uç noktaya çıkardığı için silah sesi duymadık. Gece 03.00'te girdiği söyleniyor; ama ben ayaktaydım hiç ses duymadım. Dün 17.00 gibi kapıyı özel harekat açtı; ama saatlerce uğraştılar, içeriden ses alamadılar, kapı açıldığında ikisi de vefat etmişti. Aslında burada ablası oturuyordu. Ablası uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi. Belli ki daha önceden bir problemleri vardı. Ablası 'seni kurtaramadım' diye ağlıyordu. Polisler, 'Bir haber alalım sizden iyi misiniz' diye seslendi. Ve ısrarla, 'Serap iyi mi? Serap ses versin' dediler. Çok üzücüydü" diye konuştu.