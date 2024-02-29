Eski sevgilisi uzaklaştırma kararı aldıran Fırat Tanış sessizliğini bozdu

Piyanist İklim Tamkan, geçtiğimiz sene şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldığı Fırat Tanış hakkında tehdit ve ısrarlı takip nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararın ardından açıklama yapan Tanış, suçlamaları reddetti.
Instagram hesabından yazılı açıklama yapan Fırat Tanış, "Yıllarca varlığını savunduğum 6284 nolu yasanın gücünün ve toplumun kadının beyanı temelinde örgütlenmesinin gelecek yıllarda kendi kız çocuğum dahil herkesin iyiliğine olduğunun bilincindeyim. Bu nedenle de bir açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ancak bilinmesini isterim ki; sükûtum ikrar değil, yasanın varlığına duyduğum saygıdandır. Tüm süreç olması gerektiği gibi adli mercilerce yürütülecek ve yargının haklılığı ortaya çıkaracağına ve oluşan mağduriyetimi sona erdireceğine inanıyorum. Kamuoyuna saygılarımla" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sene eylül ayında ayrıldığı Tanış'tan şiddet gördüğünü ileri süren İklim Tamkan, uzaklaştırma kararı aldırdıktan sonra Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat Tanış'ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum. Yaşadığım bu tecrübe benim için 'yanlış bir seçimdi' deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür. Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır."
"Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım. İnandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurdu. Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum. Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir.
İçinde yaşadığımız toplumun her hücresine nüfuz etmiş erkek egemen zihniyetin davranış kalıplarına ve yargılarına boyun eğmeyi reddediyorum. Yaşadığım bu korkunç sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum. Özetle, bu eylem epeydir gölgede kalmış bir gerçeğin gün yüzüne çıkarılmasından ibarettir. Maruz kaldığım psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalı fail tarafından sonlandırılmadığı takdirde eken biçecektir, eden bulacaktır. Çünkü hiç korkmuyorum."
Son Dakika › 3.Sayfa › Eski sevgilisi uzaklaştırma kararı aldıran Fırat Tanış sessizliğini bozdu - Son Dakika
Juventus forması giyen dünyaca ünlü Fransız futbolcu Paul Pogba, doping testinin pozitif çıkması nedeniyle futboldan 4 yıl men edildi. Fransız futbolcunun men cezası, futbol kariyerini ciddi şekilde etkileyecek.
Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun 26 yaşındaki oğlu Can Ilgaz, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Özdemiroğlu "Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında yaptığı açıklamayla spor gündemine bomba gibi düşen Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan, bugün sosyal medyada kendi söylemiş gibi dolaşıma giren ifadeler hakkında jet hızıyla yalanlama geldi.
Rus parlamentosuna hitaben yıllık konuşmasını yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Zircon hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemlerini kullandığını belirterek NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeleri hâlinde nükleer çatışmanın çıkabileceği tehdidinde bulundu.
Bir ay önce beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in tedavisi devam ediyor. Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Abdullah Ünal ise rahatsızlığının ardından karantinadan çıkıyor ve Alev'in hamile olduğunu öğreniyor. Taylan, çekimlere hız kesmeden başladı.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, Bursa'da katıldığı bir programda İsrail ile devam eden ticaret sebebiyle protesto edildi. Protestocular, Filistin'e sahip çıkılmadığını ve İsrail ile olan ticaretin durdurulması gerektiğini dile getirdi. Bakan Işıkhan, protestoculara herhangi bir açıklama yapmadan hızla uzaklaştı.
8. Yargı Paketi ile ilgili görüşmelerinin devam ettiği TBMM'de CHP ve AK Partili vekiller arasında çok sert FETÖ tartışması yaşandı. Tutanaklara da geçen tartışmada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal kendisine laf atan AK Partili Osman Gökçek'e "Sen FETÖ okulunda okudun, gırtlağına kadar haram yedin. İnsanda biraz utanma olur. Ankara'daki arsaları FETÖ'ye parsel parsel satan baban değil mi?" dedi.
Cezaevinde sürekli genç kadın avukatlarla görüşen organize suç örgütü lideri Adnan Oktar, Erzurum'daki cezaevinden Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?