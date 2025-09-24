Eskişehir'de Bıçaklama İhbarı İklaşkesi - Son Dakika
Eskişehir'de Bıçaklama İhbarı İklaşkesi

Eskişehir'de Bıçaklama İhbarı İklaşkesi
24.09.2025 10:22  Güncelleme: 10:37
Kadın, eski eşi tarafından bıçaklandığını ihbar etti. Kapısı kırılarak ulaşıldığında yaralı değildi.

Işıklar Mahallesi Yiğitler Sokak bulunan bir apartmanın 1'inci katında oturan G.G. isimli kadın, Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması üzerinden polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin kontrol ettiği adreste bir olumsuzluk olmadığı anlaşıldı.

KAPIYI 2 YERDEN KİLİTLEMİŞ

Yarım saat geçmeden tekrar polise ihbarda bulunan G.G., eski eşi tarafından bıçaklandığını söyledi. Bu kez adrese 112 Acil Sağlık ekibi ve çok sayıda polis intikal etti. Adrese ulaşan polis ekipleri, kapıyı açmayan ve cılız bir ses tonuyla konuşan kadın için harekete geçti. "Kapıyı aç" ikazlarının ardından polis ekipleri koçbaşı ile 2 yerden kilitlenmiş kapıyı kırmaya başladı.

'Eski eşim bıçakladı' diyen kadının kapısı kırıldı, gerçek herkesi şaşırttı

1 SAATLİK UĞRAŞ SONUNDA KAPI KIRILDI

Yaklaşık 1 saatlik uğraşın sonunda ikamete giren ekipler, kadının yaralı olmadığını, dairede ise tek başına olduğunu fark etti. Ekiplerin 1 saatten fazla zamanını alan kadın, elindeki sigara ile yürüyerek ambulansa bindi. Sigarasını yere atan G.G., kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.

'Eski eşim bıçakladı' diyen kadının kapısı kırıldı, gerçek herkesi şaşırttı
Kaynak: İHA

Polis, Son Dakika

Eskişehir'de Bıçaklama İhbarı İklaşkesi

SON DAKİKA: Eskişehir'de Bıçaklama İhbarı İklaşkesi - Son Dakika
