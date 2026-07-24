Eskişehir'de sürücüsünün yolcu ücretlerini saydığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen dolmuş, yolda durur vaziyetteki otomobile arkadan çarptı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Hayriye Mahallesi Sakarya-1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. idaresindeki 26 D 0159 plakalı dolmuş, seyir halindeyken sürücünün yolculardan toplanan ücretleri hesapladığı esnada dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Dolmuş, cadde üzerinde durur vaziyette bulunan O.K. yönetimindeki 26 YD 473 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle dolmuş içerisinde yolcu konumunda bulunan N.E. isimli kadın ile E.N.K. isimli çocuk yaralandı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar N.E. ve E.N.K., ambulansla Yunusemre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Dolmuş şoförü kazaya davetiye çıkardı: Seyir halindeyken yaptığı şeye bakın - Son Dakika
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