Dolmuş şoförü kazaya davetiye çıkardı: Seyir halindeyken yaptığı şeye bakın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dolmuş şoförü kazaya davetiye çıkardı: Seyir halindeyken yaptığı şeye bakın

Dolmuş şoförü kazaya davetiye çıkardı: Seyir halindeyken yaptığı şeye bakın
24.07.2026 09:09  Güncelleme: 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de seyir halindeyken yolcu ücretlerini saydığı iddia edilen dolmuş şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek duran bir otomobile arkadan çarptı. Kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Eskişehir'de sürücüsünün yolcu ücretlerini saydığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen dolmuş, yolda durur vaziyetteki otomobile arkadan çarptı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Dolmuş şoförü kazaya davetiye çıkardı: Seyir halindeyken yaptığı şeye bakın

PARA SAYACAK BAŞKA ZAMAN YOK MUYDU?

Kaza, dün gece Hayriye Mahallesi Sakarya-1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. idaresindeki 26 D 0159 plakalı dolmuş, seyir halindeyken sürücünün yolculardan toplanan ücretleri hesapladığı esnada dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Dolmuş, cadde üzerinde durur vaziyette bulunan O.K. yönetimindeki 26 YD 473 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Dolmuş şoförü kazaya davetiye çıkardı: Seyir halindeyken yaptığı şeye bakın

BİRİ ÇOCUK 2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle dolmuş içerisinde yolcu konumunda bulunan N.E. isimli kadın ile E.N.K. isimli çocuk yaralandı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar N.E. ve E.N.K., ambulansla Yunusemre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dolmuş şoförü kazaya davetiye çıkardı: Seyir halindeyken yaptığı şeye bakın

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Eskişehir, İnceleme, Polis, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolmuş şoförü kazaya davetiye çıkardı: Seyir halindeyken yaptığı şeye bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Bunların hepsine doğru düzgün psikoteknik uygulanması lazım, ama o zaman da ticari şoför kalmayabilir ülkede.. :) 0 0 Yanıtla
  • Rz.20040951 Rz.20040951:
    çalışan şofördür,ne kadar çalabilirimin hesabı.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22 yaşındaki aşçının şüpheli ölümü Galata’daki otelin terasından düştü 22 yaşındaki aşçının şüpheli ölümü! Galata’daki otelin terasından düştü
Elazığ’da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu
Evlilik teklifine giderken kaza yaptı: Onları bulmadan hastaneye gitmedi Evlilik teklifine giderken kaza yaptı: Onları bulmadan hastaneye gitmedi
Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi
Öğretmenin tiny house’u Bali tatilinde çalındı Öğretmenin tiny house'u Bali tatilinde çalındı
Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Murat Emir: Son kapalı grup toplantımızı yaptık Murat Emir: Son kapalı grup toplantımızı yaptık

09:28
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:20
Vincenzo Italiano’nun hareketi maçın önüne geçti
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti
08:48
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike Hepsi toplatıldı
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı
08:29
Fatma Soydaş’ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Fatma Soydaş'ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
08:16
Savaş piyasaları sarstı Petrol 100 doları aştı, altın tepetaklak oldu
Savaş piyasaları sarstı! Petrol 100 doları aştı, altın tepetaklak oldu
06:45
ABD’den kritik hamle Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
02:21
ABD’den 60 ülkeye yeni vergi kararı Türkiye en yüksek dilimde
ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde
23:15
Yemen tarihinde bir ilk Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı
Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 09:53:51. #7.13#
SON DAKİKA: Dolmuş şoförü kazaya davetiye çıkardı: Seyir halindeyken yaptığı şeye bakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.