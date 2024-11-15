Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu

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Mike Tyson yine rahat durmadı! Herkesin önünde şoke eden hareket

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Serdar Ortaç'ın hakkında verilen ev hapsi kararı nedeniyle konserleri iptal edildi. Ortaç bu nedenle 1,5 ayda kazanacağı 25 milyon liradan da oldu.

SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL'E YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. İfadelerinde suçlamaları reddedip oyuna getirildiklerini söyleyen Erbil ve Ortaç, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

SERDAR ORTAÇ'IN KAYBI 25 MİLYON LİRA

Ancak Serdar Ortaç için kötü haberler bununla bitmedi. Karar nedeniyle evinden çıkması yasak olan Ortaç'ın konserleri iptal edildi. Kumarda yıllardır büyük meblağlar kaybeden Ortaç'ın iptal edilen 18 konseri nedeniyle 1,5 aylık zararının 25 milyon TL olduğu belirtildi. İptal edilen konserler arasında yılbaşı konserinin de olduğu öğrenildi.