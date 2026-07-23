Evlilik teklifine giderken kaza yaptı: Onları bulmadan hastaneye gitmedi - Son Dakika
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Evlilik teklifine giderken kaza yaptı: Onları bulmadan hastaneye gitmedi

Evlilik teklifine giderken kaza yaptı: Onları bulmadan hastaneye gitmedi
23.07.2026 11:26
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Kütahya'dan Antalya'ya evlilik teklifi için gelen Serdar K. ve Emel A.'nın otomobili, otel yakınında palmiyeye çarparak devrildi. Sürücü, bagajdaki yüzük ve çiçeği almadan hastaneye gitmek istemedi.

Kız arkadaşına evlilik teklif etmek için Kütahya'dan yola çıkan sürücünün aracı Antalya'nın Manavgat ilçesinde konaklayacakları otele yaklaşık 1 kilometre kala refüjdeki palmiyeye çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, bagajdaki evlilik yüzüğü ile çiçeği bulmadan hastaneye gitmek istemedi. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

<a class='keyword-sd' href='/evlilik/' title='Evlilik'>Evlilik</a> teklifine giderken kaza yaptı: Onları bulmadan hastaneye gitmedi

OTELE YAKLAŞMIŞKEN ARAÇ TAKLA ATTI

Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametinden Titreyengöl yönüne seyir halinde olan Serdar K. idaresindeki 35 BMJ 248 plakalı otomobil, Herdford Caddesi kavşağına yaklaştığı sırada virajı alamayarak refüjdeki palmiyeye çarptıktan sonra devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Serdar K. ile yanındaki kız arkadaşı Emel A. yaralandı. Emel A, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evlilik teklifine giderken kaza yaptı: Onları bulmadan hastaneye gitmedi

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kolundan ve ayağından yaralanan Serdar K. ise sağlık ve trafik ekiplerinin ısrarlarına rağmen uzun süre hastaneye gitmek istemedi.

YÜZÜKLE ÇİÇEĞİ BULMADAN HASTANEYE GİTMEDİ

Serdar K. ve Emel A'nın Kütahya'da ikamet ettikleri, Serdar K'nin kız arkadaşını Titreyengöl'deki bir otele tatile getirdiği ve akşam saatlerinde evlilik teklifinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. Sürücünün hastaneye gitmek istememesinin nedenini ise, devrilen otomobilin bagajında kız arkadaşına evlilik teklif etmek için hazırlattığı çiçek ile yüzüğün bulunması olduğu belirlendi.

Evlilik teklifine giderken kaza yaptı: Onları bulmadan hastaneye gitmedi

Bagajdaki çiçek ve yüzüğün bulunmasının ardından Serdar K., olay yerine çağrılan ambulansla hastanede tedavi altına alınan kız arkadaşının yanına gitti.

Evlilik teklifine giderken kaza yaptı: Onları bulmadan hastaneye gitmedi
Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Kütahya, Evlilik, Antalya, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlilik teklifine giderken kaza yaptı: Onları bulmadan hastaneye gitmedi - Son Dakika

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