Eyüpsultan'da çatısında yangın çıkan atölyeden itfaiyecilere bobin atan şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Eyüpsultan'da çatısında yangın çıkan atölyeden itfaiyecilere bobin atan şüpheli gözaltında

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Eyüpsultan\'da çatısında yangın çıkan atölyeden itfaiyecilere bobin atan şüpheli gözaltında
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Eyüpsultan\'da çatısında yangın çıkan atölyeden itfaiyecilere bobin atan şüpheli gözaltında
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İstanbul Eyüpsultan'daki Defterdar Mahallesi'nde akşam saatlerinde 2 katlı bir iplik atölyesinin çatısında yangın çıktı. Yangını iddiaya göre iş yerinin sahibi Mehmet S. (35) başlattı. Elinde kesici aletle ekiplere direnen şüpheli, söndürme sırasında aşağıya iplik bobinleri ve eşyalar attı. Polis ve itfaiyenin uzun uğraşıyla gözaltına alınan şüphelinin o anları kamerayla görüntülendi.

Eyüpsultan'da iş yeri sahibi olduğu iddia edilen adam, önce binanın çatısında yangın çıkardı, ardından etrafa iplik bobinleri fırlattı. Şahıs polis ekiplerince gözaltına alınırken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

ÇATIDA YANGIN ÇIKARDI

Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Defterdar Mahallesi Çaycılar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı iplik atölyesinin sahibi Mehmet S. (35) tarafından çatıda yangın çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYEYE İPLİK BOBİNİ FIRLATTI

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, eline kesici alet alan Mehmet S. itfaiye ekiplerine direnip, etrafa iplik bobini ve çeşitli eşyaları fırlatmaya başladı. Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri şahsa su sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.

UZUN ÇABALARIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Uzun süren çabaların ardından Mehmet S. gözaltına alındı. Binadan çıkarıldığı sırada Mehmet S.'ye saldıran bir kişi de gözaltına alındı. Her 2 şüpheli de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluştu.

Mahalle sakinlerinden Ömer Faruk Kaya, "Ben yangını gördüm. İzliyordum. Söndü ve ondan sonra daha fazla itfaiye geldi. Onları görünce inip baktım. Bir tane adam vardı. Adam yukarıdan aşağı bir şeyler atıyordu. Ondan sonra polis vatandaşları uzaklaştırdı. İp attı, ne bulduysa aşağı attı. 15 dakika kadar aşağı bir şeyler fırlattı" dedi.

Kaynak: İHA
Eyüpsultanİstanbul3. SayfaİtfaiyeGüncelPolisSon Dakika

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