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Fabrikada rehine krizinin şüphelisinin fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika
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Fabrikada rehine krizinin şüphelisinin fotoğrafı ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde P&G fabrikasında rehine krizi sürerken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yaptığı iddia edilen şahsın fotoğrafı ortaya çıktı. Üzerinde bomba olduğunu öne süren şüphelinin, 'Gazze için ya musalla ya ölüm' yazısı önünde poz verdiği görüldü. Şahsı ikna çalışmaları sürerken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bölgeye geldi.

01.02.2024 19:20
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Kocaeli'de bir fabrikada çalışanların rehin alındığı iddiası

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasında işçilerin bir kişi tarafından kişi rehin alındığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Procter & Gamble isimli fabrikada çok sayıda kişinin rehin alındığı ihbarı üzerine çok sayıda ekip harekete geçti.

Fabrikada rehine krizinin şüphelisinin fotoğrafı ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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