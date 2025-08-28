Fatih\'te korkunç cinayet! 2 kişi tutuklandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde inşaat malzemeleri ve kum satan bir işletmenin kuyusunda ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Fatih ilçesi Cibali Caddesi'nde iddiaya göre, inşaat malzemeleri ve kum satan bir işletmenin çevresinden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulunmuştu.

KUYUDA CESET BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, işletmenin kuyusunda bir erkek cesedi bulmuş, yapılan incelemeler sonrası cesedin bir süredir kayıp olduğu öğrenilen Sedat D.'ye (43) ait olduğu belirlenmişti. Ceset, kuyudan itfaiye dalgıç ekiplerince çıkarılmış ve otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cesedin Sedat Dereli'ye ait olduğunun belirlenmesinin ardından Aydın Cem K. ve iş yerinin sahibi olan babası Şaban K. gözaltına alındı. Şüpheli Aydın Cem K. polise verdiği ifadesinde, "Sedat'ın bir tabancaya ihtiyacı vardı. Bu nedenle bana geldi. Kendisinin alamayacağını benim almamı istedi. Ben de gidip 10 bin liraya tabanca aldım. Ona teslim etmek için dükkana çağırdım. Silahı ona gösterirken bir anda ateş aldı. Başından vurulup yere düştü" dedi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.