Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim\'in kızı da mahkeme salonunda

Yüksek kar getirili fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın ikinci duruşması başladı. Erzan mahkeme salonuna getirilirken, duruşmaya Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ile eşi Volkan Bahçekapılı'nın da aralarında bulunduğu bazı müştekiler de katıldı. Arda Turan'ın ise mazeret sunduğu öğrenildi.

DURUŞMA BAŞLADI

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davasının ikinci duruşması başladı.

Semih Kaya

FATİH TERİM'İN KIZI VE KOCASI DA MAHKEME SALONUNDA

İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük hazır bulundu. Duruşmaya aralarında Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ile eşi Volkan Bahçekapılı'nın da aralarında bulunduğu bazı müştekiler de katıldı. Arda Turan'ın ise mazeret sunduğu öğrenildi.