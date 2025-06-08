Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama: Hastaneye geldiği ana göre çok daha iyidir - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama: Hastaneye geldiği ana göre çok daha iyidir

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Ferdi Zeyrek\'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama: Hastaneye geldiği ana göre çok daha iyidir
08.06.2025 18:43
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Ferdi Zeyrek\'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama: Hastaneye geldiği ana göre çok daha iyidir
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Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek için henüz erken. Ancak, hastaneye geldiği ana göre çok daha iyidir" denildi. Açıklamada ayrıca "Dolaşıma giren söylentilere itibar edilmemesini rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek için henüz erken. Ancak, hastaneye geldiği ana göre çok daha iyidir" denildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz gün evindeki havuzun makine dairesinde oluşan arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Zeyrek, hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA

Hastanede tedavisi devam eden Zeyrek için çok sayıda siyasetçi geçmiş olsun mesajı paylaşırken; Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapıldı.

Zeyrek'in resmi hesabından yapılan açıklamada, Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu'nun verdiği bilgiler yer aldı. "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek'in tedavisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 24 saat esasla çalışan bir ekip ile yoğun bakımda devam etmektedir" denilen açıklamada, "Başkanımızın durumu, alanında uzman hekimler tarafından da ayrıca takip ve istişare edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama: Hastaneye geldiği ana göre çok daha iyidir

"HASTANEYE GELDİĞİ ANA GÖRE ÇOK DAHA İYİ"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Hastane Başhekimi Sayın Prof. Dr. İsmet Topçu bugün yapmış olduğu açıklamada; "Talihsiz kazanın üzerinden 36. saat geçti. Sayın Ferdi Zeyrek yoğun bakımda 34. saatini tamamlamıştır. Tedavisi, çok dinamik ve değişkenlik gösteren bir süreç halindedir. Olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek için henüz erken. Ancak, hastaneye geldiği ana göre çok daha iyidir. Bu nedenle resmi makamlar dışında dolaşıma giren haber ve söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz." şeklinde bilgi vermiştir.

"KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Yaşanan kazaya ilişkin soruşturma da savcılık ve yetkililerce yürütülmektedir.

Başkanımızın sağlık durumu hakkında gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Hastanede bizleri yalnız bırakmayan ve ilk günden beri özveriyle Başkanımızın yanında olan başta Başhekim Sayın Prof.Dr. İsmet Topçu ve kıymetli doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık emekçilerine, dualarını ve desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ferdi Zeyrek başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşacağına, canından çok sevdiği Manisa'ya için çalışmaya devam edeceğine dair derin inancımızı koruyoruz."

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama: Hastaneye geldiği ana göre çok daha iyidir

"2 ŞÜPHELİ VAR"

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin "Havuzun elektrik tesisatında kaçağa yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı" dedi.

Tunç ayrıca soruşturmaya ilişkin 3 savcının görevlendirildiğini de duyurdu.

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da doğdu. Babası Manisa Çarşı Eşraflarından Tıraşçı Ahmet, Annesi ise ev hanımıdır. İlk, Orta ve Lise eğitimini Manisa'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Ferdi Zeyrek 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlendi. Zeyrek 3 kız babasıdır.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra Memleketi Manisa'da Mimari Projeler ve İç Tasarım işleri yapan kendi şirketini kurdu. Ferdi Zeyrek, Uluparkıma Dokunma, Beyazfil Yıkılmasın Platformlarında Yöneticilik, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve derneklerde çeşitli görevlerde bulundu. Manisa Mimarlar Odası'nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik sonra Başkanlık yaptı. Manisa Akademik Odalar Birliği'nde de görev aldı. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu'na seçildi.

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü'nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi'nde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

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Son Dakika 3.Sayfa Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama: Hastaneye geldiği ana göre çok daha iyidir - Son Dakika

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