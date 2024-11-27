FETÖ/PDY'ye İzmir Merkezli Operasyon - Son Dakika
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FETÖ/PDY'ye İzmir Merkezli Operasyon

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

27.11.2024 11:18
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında albay, yüzbaşı, teğmen ve aktif polis memuru olduğu öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil şahıs unsurlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler sonucunda tespit edilen, tesadüfle açıklanmayacak şekilde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı ifadesi, ardışık aranma) de bulunan 1'i albay, 1'i yüzbaşı, 1'i teğmen,4'ü astsubay rütbesinde; 3'ü Hava Kuvvetleri, 1'i Kara Kuvvetleri ve 3'ü Deniz Kuvvetleri komutanlığına mensup 2'si muvazzaf asker, muvazzaf olmayan 5 asker şahıs, 1'i sivil memur, 1'i aktif polis Memuru ve 16'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 25 şüpheli belirlendi.

Şüphelileri yakalamaya yönelik İzmir merkezli, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, Kütahya, Eskişehir, Kocaeli, Artvin, Gümüşhane ve Çanakkale olmak üzere toplam 11 ilde, emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ/PDY'ye İzmir Merkezli Operasyon - Son Dakika

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