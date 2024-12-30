İzmir'de şüpheli kadın ölümü! Evde cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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İzmir'de şüpheli kadın ölümü! Evde cansız bedeni bulundu

İzmir\'de şüpheli kadın ölümü! Evde cansız bedeni bulundu

İzmir'in Foça ilçesinde 36 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

30.12.2024 20:07
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İzmir'in Foça ilçesine bağlı Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden 36 yaşındaki Pelin Türkoğlu, saat 16.00 sıralarında ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 1. katındaki evinde ölü bulundu.

İzmir'de şüpheli kadın ölümü! Evde cansız bedeni bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkoğlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.

İzmir'de şüpheli kadın ölümü! Evde cansız bedeni bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de şüpheli kadın ölümü! Evde cansız bedeni bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de şüpheli kadın ölümü! Evde cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ramazan Demirci:
    Her olayın altından yasak aşk, yani zina çıkıyor, umarız buda öyle değildir. 11 9 Yanıtla
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