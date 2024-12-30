İzmir\'de şüpheli kadın ölümü! Evde cansız bedeni bulundu

3.Sayfa

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden 36 yaşındaki Pelin Türkoğlu, saat 16.00 sıralarında ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 1. katındaki evinde ölü bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkoğlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.