İzmir'in Foça ilçesine bağlı Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden 36 yaşındaki Pelin Türkoğlu, saat 16.00 sıralarında ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 1. katındaki evinde ölü bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkoğlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.
Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de şüpheli kadın ölümü! Evde cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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