Fotoğrafı gören uzun uzun baktı: "Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" yazılı afişler ortalığı karıştırdı
Fotoğrafı gören uzun uzun baktı: "Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" yazılı afişler ortalığı karıştırdı

Fotoğrafı gören uzun uzun baktı: "Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" yazılı afişler ortalığı karıştırdı
05.11.2025 12:33  Güncelleme: 14:35
Fotoğrafı gören uzun uzun baktı: "Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" yazılı afişler ortalığı karıştırdı
Bursa'da bir şahıs, iddiaya göre tartıştığı bir tanıdığının fotoğraflarını bastırarak kentin çeşitli noktalarına astı.

Bursa'da iddiaya göre bir kişi, tartıştığı kişiyi rezil etmek için afiş bastırıp cadde ve sokaklara astı. Sabah işe giden vatandaşlar, sokak direklerine ve duvarlara asılmış afişleri görünce gözlerine inanamadı. Kimileri fotoğrafları cep telefonuna kaydetti, kimileri de şaşkınlıkla afişin önünde toplanıp uzun uzun inceledi.

'Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun' yazılı afişleri şehri ayağa kaldırdı

UYKU UYUYAMIYOR

Vatandaşlar, "Yani bunu asan kişinin doğru söylediğini nereden bilelim? Belki iftira atıyordur. Yaptıkları çok ayıp değil mi" dedi. Bazı vatandaşlar ise fotoğrafları afişe edilen E.M.'ye ulaşıp durumu paylaştı. Uyku uyuyamayan adam ise kendilerine ulaşan vatandaşlara, "Ben evliyim, fotoğraftaki kişi benim yakın dostum, canciğer arkadaşım. Bunu yapan kişiyi bulup mahkemeye vereceğim" diyerek karakolun yolunu tuttu.

'Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun' yazılı afişleri şehri ayağa kaldırdı

POLİS AFİŞLERİ TOPLUYOR

Olayın ardından Emek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, afişleri asan şahsı tespit etmek için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelenirken, afişlerin toplatılması için belediye ekipleri de devreye girdi.

'Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun' yazılı afişleri şehri ayağa kaldırdı
Kaynak: İHA
