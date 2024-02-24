Fransız çiftçiler Macron\'un katıldığı tarım fuarını bastı

Fransa'nın başkenti Paris'te onlarca çiftçi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katıldığı Uluslararası Tarım Fuarı'nı bastı. Macron'un istifasını isteyen çiftçiler ile polis arasında arbede çıktı.
Fransız çiftçilerin tarım politikalarına karşı isyanı sürüyor. Fransız çiftçiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkent Paris'te katıldığı Uluslararası Tarım Fuarı'na açılış öncesi baskın gerçekleştirdi. Öfkeli kalabalığı kontrol altına almaya çalışan güvenliğin yetersiz kalması üzerine fuara özel polis birimleri intikal etti.
Barikatları aşmayı başaran çiftçilerle Fransız polisi karşı kaşıya geldi. "Macron istifa" sloganı atan çiftçiler, "gerekirse Macron'u fuardan kendi elleriyle çıkaracaklarını" belirtti. Islıklar çalarak Macron'u yuhalayan çiftçiler, polislere yumurta fırlattı. Eylemciler ve polis arasında arbede yaşanırken, bazı çiftçiler gözaltına alındı. Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.
Bu sırada çiftçi sendikaları liderleriyle görüşen Macron, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Macron, "Bunu tüm çiftçiler için söylüyorum. Stantlara zarar vererek hiçbir meslektaşınıza yardım etmiyorsunuz, aileleri buraya gelmekten korkutarak hiçbir meslektaşınıza yardım etmiyorsunuz" ifadelerini kullandı. Macron, çiftçi sendikası temsilcilerini ve sektörün diğer paydaşlarını 3 hafta içinde Elysee Sarayında ağırlayacağını vurguladı.
Çiftçilerin protestosu nedeniyle fuarın açılışı 1 saat ertelendi.
Fransız çiftçiler, artan maliyetler, bürokratik işlemler, haksız rekabet ve Avrupa Birliği (AB) düzenlenmelerine tepki gösteriyor. Hükümetin ve AB'nin tarım politikalarına tepki gösteren çiftçiler, günlerce traktörleriyle Paris ve çevresindeki yolları trafiğe kapatmıştı.
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