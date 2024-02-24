Fransız çiftçiler Macron'un katıldığı tarım fuarını bastı - Son Dakika
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Fransız çiftçiler Macron'un katıldığı tarım fuarını bastı

Fransa'nın başkenti Paris'te onlarca çiftçi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katıldığı Uluslararası Tarım Fuarı'nı bastı. Macron'un istifasını isteyen çiftçiler ile polis arasında arbede çıktı. Çiftçilerin protestosu nedeniyle fuarın açılışı 1 saat ertelendi.

24.02.2024 17:42  Güncelleme: 17:44
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Fransa'nın başkenti Paris'te onlarca çiftçi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katıldığı Uluslararası Tarım Fuarı'nı bastı. Macron'un istifasını isteyen çiftçiler ile polis arasında arbede çıktı.

Fransız çiftçiler Macron'un istifasını istiyor

ÇİFTÇİLERDEN MACRON'UN KATILDIĞI FUARA BASKIN

Fransız çiftçilerin tarım politikalarına karşı isyanı sürüyor. Fransız çiftçiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkent Paris'te katıldığı Uluslararası Tarım Fuarı'na açılış öncesi baskın gerçekleştirdi. Öfkeli kalabalığı kontrol altına almaya çalışan güvenliğin yetersiz kalması üzerine fuara özel polis birimleri intikal etti.

Fransız çiftçiler Macron'un istifasını istiyor

POLİSLERLE ÇİFTÇİLER ARASINDA ARBEDE

Barikatları aşmayı başaran çiftçilerle Fransız polisi karşı kaşıya geldi. "Macron istifa" sloganı atan çiftçiler, "gerekirse Macron'u fuardan kendi elleriyle çıkaracaklarını" belirtti. Islıklar çalarak Macron'u yuhalayan çiftçiler, polislere yumurta fırlattı. Eylemciler ve polis arasında arbede yaşanırken, bazı çiftçiler gözaltına alındı. Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Fransız çiftçiler Macron'un istifasını istiyor

MACRON: BUNU YAPARAK HİÇBİR MESLEKTAŞINIZA YARDIM ETMİYORSUNUZ

Bu sırada çiftçi sendikaları liderleriyle görüşen Macron, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Macron, "Bunu tüm çiftçiler için söylüyorum. Stantlara zarar vererek hiçbir meslektaşınıza yardım etmiyorsunuz, aileleri buraya gelmekten korkutarak hiçbir meslektaşınıza yardım etmiyorsunuz" ifadelerini kullandı. Macron, çiftçi sendikası temsilcilerini ve sektörün diğer paydaşlarını 3 hafta içinde Elysee Sarayında ağırlayacağını vurguladı.

Çiftçilerin protestosu nedeniyle fuarın açılışı 1 saat ertelendi.

Fransız çiftçiler Macron'un istifasını istiyor

FRANSA'DAKİ ÇİFTÇİ PROTESTOLARI

Fransız çiftçiler, artan maliyetler, bürokratik işlemler, haksız rekabet ve Avrupa Birliği (AB) düzenlenmelerine tepki gösteriyor. Hükümetin ve AB'nin tarım politikalarına tepki gösteren çiftçiler, günlerce traktörleriyle Paris ve çevresindeki yolları trafiğe kapatmıştı.

Fransız çiftçiler Macron'un istifasını istiyor
Fransız çiftçiler Macron'un istifasını istiyor
Fransız çiftçiler Macron\'un katıldığı tarım fuarını bastı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fransız çiftçiler Macron'un katıldığı tarım fuarını bastı - Son Dakika

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