Kuytul çiftinden skandal paylaşımlar! Eşinin anlattığı "Hz. İsa" rüyası akıl alır gibi değil - Son Dakika
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Kuytul çiftinden skandal paylaşımlar! Eşinin anlattığı "Hz. İsa" rüyası akıl alır gibi değil

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Furkan Vakfı'na düzenlenen operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Sonrasında ortaya çıkan, eşinin Hz. İsa'yı rüyada gördüğü iddiası ve Kuytul'un operasyonlara yönelik eleştirileri sosyal medyada tepki topladı. Semra Kuytul, rüya olayını, "Hocamız rüyasında Hz. İsa'yı gördü. Hocamızı birisi alıyor oraya götürüyor. Herkes ayağa kalkıyor hocamız gelince. Hocamız diyor ki 'bunlar neden ayağa kalkıyor' diyorlar. Diyorlar ki 'Senin İsa'nın yanında değerin var ondan" sözleriyle anlattı.

Adana'da terör operasyonunda gözaltına alınan Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar pes dedirtti.

KUYTUL ÇİFTİ GÖZALTINA ALINDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, evde arama yapılıp Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı.

Kuytul çiftinden skandal paylaşımlar! Eşinin anlattığı

Operasyonun ardından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un bazı konuşmaları sosyal medyada eleştirildi.

HZ. İSA'YI RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Semra Kuytul'un eşi Alparslan Kuytul'un rüyasında Hz. İsa'yı gördüğünü anlatması ise pes dedirtti. Sosyal medyadaki görüntülerde Semra Kuytul, eşinin gördüğünü iddia ettiği rüyayı şu ifadelerle anlattı:

"Hocamız rüyasında Hz. İsa'yı gördü. 'Hz. İsa gelmiş' diyorlar. Hocamızı birisi alıyor oraya götürüyor. Halktan kadınlar, yaşlıların olduğu odaya giriyorlar. Herkes ayağa kalkıyor hocamız gelince. Hocamız diyor ki 'bunlar neden ayağa kalkıyor' diyorlar. Diyorlar ki 'Senin İsa'nın yanında değerin var ondan.' Sonra bir çeşmeden su içiyor 'onun tadını hiç unutamıyorum kevser havzı gibiydi' diyor. Hocamız çok kıymetli bir insan, ona ne kadar değer versek az. Allah onu bu davanın selameti ve muzafferiyeti için yaratmış. O vasıfları vermiş."

Kuytul çiftinden skandal paylaşımlar! Eşinin anlattığı

DEVLETE VE HÜKÜMETE BÖYLE PARMAK SALLADILAR

Paylaşılan bazı görüntülerde ise Alparslan Kuytul, Alihan Kuriş Suç Örgütü üyelerine yapılan operasyonunu da eleştirmişti. Kuytul paylaşımında, "Devlet de hükümet de her cemaati susturamayacağını öğrenmeli. Her yere kayyum atayamayacağını öğrenmeli. Cemaatin başına kimin geçeceğine devlet mi karar verecek. Çok fena alıştılar kayyum atamaya. Bugüne kadar başımıza bir sürü olay geldi. Bir gün bize yapılan zulme rağmen açıklamalarını duymadık. Ben yine de onlara yapılan bu operasyonu şüpheyle karşıladığımı söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Kuytul çiftinden skandal paylaşımlar! Eşinin anlattığı

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan, sosyal medyada Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un konuşmalarına vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.

Kuytul çiftinden skandal paylaşımlar! Eşinin anlattığı
Kuytul çiftinden skandal paylaşımlar! Eşinin anlattığı
Kaynak: İHA

Alparslan Kuytul, Operasyon, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuytul çiftinden skandal paylaşımlar! Eşinin anlattığı 'Hz. İsa' rüyası akıl alır gibi değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Ülkemizde bu gibi absürt rüyalara inanan bir sürü davar var malesef. 10 1 Yanıtla
    Mustafa Sivri Mustafa Sivri:
    Aynen doğru söylüyorsun kardeş sürü halinde peşine düşüyorlar ne içiyorlar bilmiyorum 2 1
    Mehmet Can Mehmet Can:
    Trump ın dostluğu kadar tehlikeli değil. Söyleyecek çok sözü var . ???????????? Aksa tufanı ifşa etti zaten. Yeterki dürüst,samimi ve imanlı kalabilmek. 0 0
  • Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    Alpaslan Kuytulu asla savunmuyorum, lakin iktidarın gölgesinde olup böyle saçma sapan yorum yapan cemaatlere hiç bişey olmuyor 1 3 Yanıtla
  • Mehmet Can Mehmet Can:
    Dikkatli olmazsanız basın (medya)size akı kara karayı da ak gösterir . ???????? 1 2 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    şu gördüğünü iddia ettiği rüya dâhi ne kadar mal olduklarının ispatı 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kuytul çiftinden skandal paylaşımlar! Eşinin anlattığı "Hz. İsa" rüyası akıl alır gibi değil - Son Dakika
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