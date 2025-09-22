Gaziantep'te park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kardeşten 2'si öldü - Son Dakika
Gaziantep'te park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kardeşten 2'si öldü

22.09.2025 12:28
22.09.2025 12:28
Gaziantep\'te park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kardeşten 2\'si öldü
Gaziantep'te park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kardeşten 2'si hayatını kaybetti.

Adıyaman'dan Gaziantep yönüne seyreden Zeynel Alagöz (41) idaresindeki 27 AVH 167 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

ARAÇTAKİ 3 KARDEŞTEN 2'Sİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Zeynel Alagöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kardeşleri Abuzer Alagöz (40) ve Celal Alagöz (57) ise yaralı halde Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Abuzer Alagöz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Celal Alagöz'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Feci kazada yaşamını yitiren Zeynel ve Abuzer Alagöz'ün cenazeleri adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Adıyaman'da defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

