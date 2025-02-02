TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

Geniş Video İzle

TAG Otoyolu'nda otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası alev alan tır ve otomobil küle döndü. Otobüs muavini hayatını kaybederken 1'i ağır 19 kişi yaralandı.

02.02.2025 09:05  Güncelleme: 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Nurdağı gişeleri yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan E.O. idaresindeki Mercedes marka 34 CGS 112 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden A.T. yönetimindeki 33 F 4618 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır da önündeki M.C. kontrolündeki 21 GC 721 plakalı otomobile çarptı.

TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

ARAÇLAR YANARAK KÜL OLDU

Kazanın etkisiyle tır ve otomobil alev alarak küle döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

MUAVİN ÖLDÜ, 19 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen ekipler, feci kazada yaralanan 20 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan otobüs muavini olduğu öğrenilen Veysel Feyda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Feci kazanın ardından yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otoyolun Gaziantep istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var
TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var
TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var
TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var
TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var
TAG Otoyolu\'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var
Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Ulaşım, Tarsus, Adana, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:32 Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun
07:46 Doktor İlker Gönen’in cezaevinde intihar etmesi akıllara bir ismi getirdi Doktor İlker Gönen'in cezaevinde intihar etmesi akıllara bir ismi getirdi
22:29 Şarkıcı Merve Özbey’in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında Şarkıcı Merve Özbey'in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında
22:23 Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu
22:17 TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
08:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı’ndaki o ismi görevden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
08:51 Hülya Koçyiğit, Filiz Akın’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
08:13 Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas’a kavuştu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 09:29:22. #1.13#
SON DAKİKA: TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.