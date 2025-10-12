Gaziosmanpaşa'da tartıştığı kişiyi önce yerde sürükledi; sonra kaldırım taşıyla darbetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Gaziosmanpaşa'da tartıştığı kişiyi önce yerde sürükledi; sonra kaldırım taşıyla darbetti

Haberin Videosunu İzleyin
Gaziosmanpaşa\'da tartıştığı kişiyi önce yerde sürükledi; sonra kaldırım taşıyla darbetti
12.10.2025 14:00  Güncelleme: 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziosmanpaşa\'da tartıştığı kişiyi önce yerde sürükledi; sonra kaldırım taşıyla darbetti
Haber Videosu

Gaziosmanpaşa'da iki kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri, diğerini yerde sürükleyerek kaldırım taşıyla darbetti. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. İddialara göre, uyuşturucu madde kullanan genç, sık sık evden kaçıyordu. Durumu öğrenen baba, caddede karşılaştığı oğluna saldırdı. Baba, oğlunu yerde sürükleyerek kaldırım taşıyla bacaklarına vurdu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.

Gaziosmanpaşa'da 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri tartıştığı kişiyi yerde sürükleyerek kaldırım taşıyla darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

YERDE SÜRÜKLEDİ KALDIRIM TAŞIYLA VURDU

Kavga sırasında taraflardan biri tartıştığı kişiyi dakikalarca yerde sürükledi. Ardından da elindeki kaldırım taşıyla yerdeki kişinin bacaklarına vurmaya başladı.Bu sırada kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga anları ve taraflardan birinin yerde sürüklenerek, kaldırım taşıyla darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BABA OĞULU ÇEVREDEKİLER AYIRDI

İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan genç sık sık evden kaçtı. Baba oğlunun tedavisi için tüm imkanlarını kullandı ancak genç yeniden evden ayrıldı. Durumu öğrenen baba, caddede karşılaştığı oğluna saldırdı. Oğlunu yerde sürükleyen baba, kaldırım taşıyla bacaklarına vurdu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.

Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Cep Telefonu, Güvenlik, 3-sayfa, Kavga, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da tartıştığı kişiyi önce yerde sürükledi; sonra kaldırım taşıyla darbetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesinde burun ameliyatı oldu İşte genç kadının yaşadığı değişim Devlet hastanesinde burun ameliyatı oldu! İşte genç kadının yaşadığı değişim
Yurt dışına gidecekler dikkat Şengen Bölgesi’ne giriş çıkışlar yarından itibaren dijitalleşecek Yurt dışına gidecekler dikkat! Şengen Bölgesi'ne giriş çıkışlar yarından itibaren dijitalleşecek
Devlet hastanesinde test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı Devlet hastanesinde test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Sevk yazısı ortaya çıktı İşte Serdar Öktem suikastının arkasındaki suç örgütleri Sevk yazısı ortaya çıktı! İşte Serdar Öktem suikastının arkasındaki suç örgütleri
Türk askerinin Gazze’deki görevi belli oldu Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan gençlere taş çıkartan performans Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan gençlere taş çıkartan performans
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 8 gollü çılgın maç Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 gollü çılgın maç
Osimhen yine skora katkı yaptı, takımı maçı kazandı Osimhen yine skora katkı yaptı, takımı maçı kazandı
Lokanta, restoran ve kafelerde yeni dönem Bakanlığa fiyat bildirmek zorunlu olacak Lokanta, restoran ve kafelerde yeni dönem! Bakanlığa fiyat bildirmek zorunlu olacak

17:40
Fenerbahçe’de 2 isim kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı
17:23
İrfan Can Kahveci, milli takım kadrosundan çıkarıldı
İrfan Can Kahveci, milli takım kadrosundan çıkarıldı
16:29
Esnafın söyledikleri, pazara denetime giden belediye başkanını çileden çıkardı
Esnafın söyledikleri, pazara denetime giden belediye başkanını çileden çıkardı
16:29
Güllü’nün ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
Güllü'nün ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
16:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı
15:45
İsrail: Hamas, Gazze’de rehin tuttuğu 20 kişiyi pazartesi erken saatlerde serbest bırakacak
İsrail: Hamas, Gazze'de rehin tuttuğu 20 kişiyi pazartesi erken saatlerde serbest bırakacak
15:31
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu
15:07
A Milli Takım’da büyük kriz Berke Özer izinsiz olarak kamptan ayrıldı
A Milli Takım'da büyük kriz! Berke Özer izinsiz olarak kamptan ayrıldı
14:50
Yılın ilk kar uyarısı 5 şehir yarın sabah beyaza bürünecek
Yılın ilk kar uyarısı! 5 şehir yarın sabah beyaza bürünecek
14:34
Bakanlıktan ev sahiplerine yüzde 20 stopaj kesintisi iddiasına yalanlama
Bakanlıktan ev sahiplerine yüzde 20 stopaj kesintisi iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2025 18:46:55. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da tartıştığı kişiyi önce yerde sürükledi; sonra kaldırım taşıyla darbetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.