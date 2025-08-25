İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bilançosu her geçen ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 62 bini geçti - Son Dakika
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bilançosu her geçen ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 62 bini geçti

İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarının bilançosu her geçen ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 62 bini geçti
25.08.2025 16:07
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve abluka nedeniyle yaşanan kıtlık sonucunda son 24 saatte 58 kişi daha hayatını kaybetti. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 62 bin 744'e yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı 62 bin 744'e, yaralı sayısı 158 bin 259'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ve bölgede açlığı silah olarak kullanmaya devam ediyor. Saldırıların bilançosu ise her geçen gün ağırlaşıyor.

SON 24 SAATTE 58 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail'in saldırıları sonucunda 58 kişinin hayatını kaybettiği, 308 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı bozduğu 18 Mart 2025'ten bugüne kadar ise 10 bin 900 kişinin hayatını kaybettiği, 46 bin 218 kişinin yaralandığı açıklandı.

CAN KAYBI SAYISI 62 BİN 744'E YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verileri ile birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden kişilerin sayısının toplamda 62 bin 744'e, yaralı sayısının 158 bin 259'a yükseldiği belirtildi.

YARDIM DAĞITIMI SIRASINDA ÖLENLERİN SAYISI 2 BİN 123

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca İsrail'in bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında sivillere ateş açması sonucunda ise son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybettiği ve 184 kişinin yaralandığı belirtildi. Son sayılarla birlikte İsrail'in Gazze'de insani yardım noktalarında gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda 2 bin 123 kişinin hayatını kaybettiği, 15 bin 615 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

AÇLIKTAN HAYATINI KAYBEDEN SAYISI 300'E YÜKSELDİ

Açıklamada aynı zamanda İsrail'in insani yardım ve gıda malzemelerinin girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 11 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Gazze'de açlıktan hayatını kaybeden kişilerin sayısı 117'si çocuk olmak üzere 300'e yükseldi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bilançosu her geçen ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 62 bini geçti - Son Dakika

17:10
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bilançosu her geçen ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 62 bini geçti - Son Dakika
