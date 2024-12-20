Giresun\'da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı

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İlan portallarında son dönemde birbirinden ilginç gayrimenkullar satışa çıkarılırken Giresun İl Özel İdaresi tarafından verilen ilan büyük ses getirdi.

Mülkiyeti kendilerinde olan ve Keşap İlçesi Karabedir Mahallesinde bulunan açık cezaevini arsasıyla birlikte satışa çıkaran Giresun İl Özel İdaresi taşınmazın Kapalı Teklif (artırma) İhale Usulü ile satış ihalelerinin yapılacağını belirtti.

İSTANBUL'DAKİ BİR DAİRE FİYATINA SATILIYOR

İlan.gov.tr'de yayımlanan ilanda cezaevi için istenen muhammen bedelin 19 bin 750 TL olduğu da yer alırken fiyatın İstanbul'un gözde semtlerinde satılan bir daireye eş olması dikkatlerden kaçmadı.

İHALE TARİHİ 30 ARALIK

İhalenin 30 Aralık 2024 tarihinde yapılacağı belirtilirken cezaevi ve arsasına bu fiyat üzerinden sahip olmak isteyenlerin yatıracağı geçici teminat tutarının ise 592 bin 500 TL olduğu bilgisi ilanda yer aldı.