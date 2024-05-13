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Göçmen kaçakçılarına büyük operasyon: Elbise dolabından çıktılar

8 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 21 şüpheli ve 23 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli merkezli 8 ilde özel hareket polisi destekli düzenlenen göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 21 şüpheli ve 23 düzensiz göçmen yakalandı. Şahıslardan kimin elbise dolabında kimin ise otomobilin bagajında saklandığı görüldü.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince; Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin şok evlerde barındırmasını sağlayan ve ülke içerisinde nakledilmelerini organize eden, şüphelilere yönelik farklı illerde yapılan operasyonlarda 63 düzensiz göçmen yakalanmış 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Konuya ilişkin devam eden süreçte; 10 Mayıs Cuma Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Kayseri, Manisa, Mersin ve Gaziantep Emniyet Müdürlükleri'yle özel harekat polisi destekli operasyon gerçekleştirildi. Örgütlü bir şekilde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 23 düzensiz göçmen yakalandı. 4 bin 100 dolar, 35 bin 600 TL,650 euro ve bin Suriye lirası, suçta kullanılan kimlikler ve dijital materyallere el koyuldu. 21 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği aktarıldı.

Kimi elbise dolabına kimi otomobilin bagajına saklandı

Öte yandan, polis ekiplerince ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda şahısların kimin elbise dolabına kimin otomobilin bagajına saklandığı görüldü. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada düzensiz göçmen hareketliliğinin engellenmesine yönelik çalışmaların süreceği aktarıldı.