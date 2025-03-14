Gonca Vuslateri'den Tanyeli'ye: Hakkım helal olsun - Son Dakika
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Gonca Vuslateri'den Tanyeli'ye: Hakkım helal olsun

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Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli entübe edildi. Gonca Vuslateri'nin X hesabından yaptığı paylaşım endişe uyandırdı. Vuslateri, "Tanyelim... Yoruldun artık... Son saatlerin mi bilmiyorum... Hakkım helal olsun" dedi. Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

14.03.2025 10:31  Güncelleme: 10:42
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Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli'nin durumu giderek ağırlaştı ve entübe edildi. Tanyeli'nin sağlık durumunun kötüye gitmesi sevenlerini ve hayranlarını endişelendirdi. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, X hesabından Tanyeli'nin son zamanlarına yaklaşmış olabileceğine dair duygusal bir mesaj paylaştı.

"HAKKIM HELAL OLSUN"

Vuslateri paylaşımında, "Tanyelim… Yoruldun artık... Son saatlerin mi bilmiyorum... Son dakikalar mı hiç bilmiyorum... Sonsuz bir bağ daima var aramızda. Onu biliyorum... Hakkım helal olsun..." ifadelerini kullandı.

Gonca Vuslateri'den Tanyeli'ye: Hakkım helal olsun

"DİRENİYOR GÜZELİM"

Vuslateri Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise Tanyeli'nin fotoğrafını paylaşarak, "Direniyor güzelim.. Güzel kalpli Tanyeli'm..." dedi.

Gonca Vuslateri'den Tanyeli'ye: Hakkım helal olsun

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Kullanıcılardan bazıları, "Durumu ağır olsa bile böyle mi yazılır", "Valla hakkım helal olsun yazmışsın da kadını ölmeden mezara sokmuşsun. Bu nasıl düşüncesizlik hiç mi aklınıza gelmiyor yakını görür vs ilgi merakınızın da bir sınırı olsun artık!", "Aradaki bağa da azıcık saygınız olsun da ailesini incitmeyin böyle!", "Keşke hiç yazmasaydınız..." derken bazı kullanıcılar ise, "Çok kişi eleştirmiş, ben gerçekten yürekten seven bir insanın arkadaşın vedası olarak gördüm ve anlıyorum", " Kendi dar yargılarıyla, Gonca Hanım'ı linç ediyorlar. Bu güzel bir veda mesajı", "Gonca sen nasıl güzel bir insansın...", "Çok eleştirmişler ama bu duyguyu sadece yaşayan bilir" şeklinde yorum yaptı.

OĞLUNDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Durumu kritik olan Tanyeli'nin oğlu Taylan, annesini öperken çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Taylan fotoğrafın altına, "Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal" notunu ekleyerek herkesi hüzne boğdu.

Gonca Vuslateri'den Tanyeli'ye: Hakkım helal olsun

"HAKKINIZI HELAL EDİN, AĞRIM ÇOK"

Geçtiğimiz haftalarda adına düzenlenen geceye rahatsızlığı nedeniyle gidemeyen Tanyeli sağlık durumu hakkında hayranlarına bilgi vermişti. Tanyeli, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum, mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum hakkınızı helal edin ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.

Gonca Vuslateri'den Tanyeli'ye: Hakkım helal olsun
Gonca Vuslateri\'den Tanyeli\'ye: Hakkım helal olsun

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Son Dakika 3.Sayfa Gonca Vuslateri'den Tanyeli'ye: Hakkım helal olsun - Son Dakika

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