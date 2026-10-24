Gönen'de iki otomobil çarpıştı, sanayi sitesinde trafik güvenliği yeniden gündemde - Son Dakika
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Gönen'de iki otomobil çarpıştı, sanayi sitesinde trafik güvenliği yeniden gündemde

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Gönen\'de iki otomobil çarpıştı, sanayi sitesinde trafik güvenliği yeniden gündemde
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Gönen\'de iki otomobil çarpıştı, sanayi sitesinde trafik güvenliği yeniden gündemde
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Balıkesir Gönen'deki sanayi sitesinde iki otomobil çarpıştı, kazada yaralanan olmadı ve araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, bölgede daha önce de çok sayıda trafik kazası yaşandığı, trafik güvenliğinin yeniden gündeme geldiği belirtildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki sanayi sitesinde iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde 10 AKB 281 ve 10 ATH 215 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan, sanayi sitesinde daha önce de çok sayıda trafik kazası yaşandığı öğrenilirken, bölgede trafik güvenliği konusu yeniden gündeme geldi.

Kaynak: İHA
Balıkesir GönenBalıkesir3. SayfaTrafikGüncelGönenKazaSon Dakika

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