Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu - Son Dakika
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Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

07.03.2025 15:46
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Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İSTANBUL - Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Özer'in yargılanmasına 23 Mayıs tarihinde İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmış, Özer'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Mayıs ayında yargılama başlayacak

Konuya ilişkin Özer'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Özer'in yargılanmasına 23 Mayıs tarihinde İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Diyarbakır'da bulunan cezaevinde yapılan bir aramada ele geçirilen dokümanda, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi milletvekillerinden oluşan heyetin görüşmesi sırasında heyet tarafından şüpheli Ahmet Özer'in de aralarında bulunduğu bazı akademisyenlerin, 'demokratik özerklik' projesine katkı sunmak istediğini, bunu Öcalan'a ilettiklerini, Özer'in bilim adına üretilen bilgilerden çok fazla yeni bir perspektif alamadıklarını örgüt liderinin kitaplarına yoğunlaştıklarında yeni perspektif edindiğini söylediğini ilettikleri anlatıldı.

Hendek ve barikat eylemleri ile sözde demokratik özerklik ilan edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Özer'in örgütün başta Cizre, Silopi, Nusaybin, Yüksekova, Silvan, Sur ve İdil gibi ilçeler olmak üzere sözde demokratik özerkliği gerçekleştirmek ve hayata geçirmek adına ilan edilen sözde özerklik/öz yönetim çalışmalarına katkı sunma isteğini ve bunu örgütün en üst düzeyine ilettiğinin tespit edildiği kaydedildi. İddianamede Özer'in, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Remzi Kartal ile iletişiminin tespit edildiği, hendek ve barikat eylemleri ile sözde demokratik özerklik ilan etmeye kalkıştığı dönemde bu görüşmenin gerçekleştiği ve bunu hayata geçirmek adına yapılması gerekenlerle ilgili en üst düzey emir ve talimatların doğrudan şüpheli Özer'e iletildiği belirtildi.

Öcalan'ın talimatıyla aday yapıldığının söylendiği aktarıldı

İddianamede örgütün dağ kadrosu içerisinde faaliyet yürütmekteyken teslim olan 'Hermes' kod adlı H.B.A.'nın ifade vermek üzere başvurduğu, ifadesine göre ise şüpheli Özer'in Mersin'de Demokratik Halk Partisi İl Başkanlığı binasında yapılan toplantılarda terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda tarihsel, sosyolojik ve siyasetle ilgili konularında parti mensuplarına seminer verdiği, seminer içeriğinde sözde Kürdistan tarihi, devlet politikalarının sebep olduğu göç olgusu, faili meçhul cinayetler, terör örgütünün faaliyetlerinde nasıl örgütlenme yapılacağını anlattığı, ayrıca parti içerisindekilerle konuşmasında doğrudan Abdullah Öcalan'ın talimatıyla aday yapıldığının söylendiği,, yurt dışına gittiği zamanlarda da örgütün üst düzey yönetimiyle irtibat kurduğunun sık sık konuşulduğu kaydedildi.

5 yıllık asgari ücrete tekabül eden para ile 10'a yakın örgüt mensubunun kırsal alana gönderildiği belirtildi

'Hermes'in ifadesinde ayrıca, örgütün Avrupa yapılanmasında görevli üst düzey mensuplarından Cemal Kavak'ın şüpheli Özer'den kırsal faaliyetlere katılacak hücre evlerinden bulunan gençlerin bir kısım maddi ihtiyaçları olduğunu söyleyerek para talep ettiği, Özer'in iş adamı tanıdıklarının olduğunu ve kendisinin de buna katkı sunacağını söylediği, aradan 3-4 gün geçtikten sonra Kavak'ın evine gelerek yüklü miktarda parayı teslim ettiği, Hermes'in bu parayı bizzat sayanlardan biri olduğu, söz konusu paranın yaklaşık 5 yıllık asgari ücrete tekabül eden bir para olduğunu ve bu para ile Lice, Van ve Mardin Nusaybin üzerinden ayrı ayrı olmak üzere 10'a yakın örgüt mensubunun kırsal alana gönderildiği de ifade edildi.

Siyasi görüntüsünü gizleyerek 'kent uzlaşısı' stratejisiyle hareket ettiği belirtildi

Şüpheli Özer'in e tanık anlatımıyla Cemal Kavak'ın yardımıyla terör örgütü mensubu bir şahsın yurt dışına kaçmasını sağladığının aktarıldığı iddianamede, Kavak'ın talebi üzerine kırsala katılım sağlayacak örgüt mensupları için kullanılmak üzere yüklü miktarda parayı teslim ettiği, çok sayıda örgüt mensubu şahıs ile yoğun ve sürekli HTS irtibatı bulunduğu örgütün üst düzey yöneticileri tarafından açıklanan 'kent uzlaşısı' stratejisi kapsamında mevcut siyasi konjonktürden de faydalanarak gerçek siyasi görüş ve görüntüsünü gizlemek suretiyle batı illerinde bulunan belediyelerden Esenyurt Belediyesinde görev almak üzere görevlendirildiği, bu doğrultuda şüphelinin siyasi tutum ve davranışlarının üst düzey örgüt yöneticilerin talimatına göre şekillendiği kaydedildi.

1 milyon 289 bin 480 lira para girişi tespiti

İddianamede ayrıca, örgütün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile 'kent uzlaşısı' faaliyetinin tüm unsur ve mensuplarıyla deşifre edilmesi için soruşturmaların derinleştirileceği de vurgulandı. Şüpheli hakkında düzenlenen Mali Raporu'na da yer verilen iddianamede, Özer'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı olan pek çok kişiden para aldığı ve para verdiği, özellikle bir işlemde 29 Mart 2024'de karşı tarafı bilinmeyen ancak 'efektif yatan Muhammed Sertaç Özçoban talimatla yatıran' işlem açıklamasıyla o dönemki kur ile 1 milyon 289 bin 480 lira para girişi olduğu da belirtildi.

15 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Özer'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu - Son Dakika

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