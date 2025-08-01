Görüntü Türkiye\'den! Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda yaşanan taciz olayı, hem sosyal medyada hem de kentte büyük tepkiye neden oldu. Tatil için ilçeye gelen iki kadın turistin yolda yürüdüğü sırada, bir şahıs tarafından elle tacize uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin sokakta yürüyen kadınları izledikten sonra birine elle tacizde bulunduğu, ardından koşarak kaçtığı görülüyor. O anları saniye saniye kaydeden güvenlik kamerası kayıtları kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

TEPKİ YAĞDI

Olaya ilişkin sosyal medyada yapılan yorumlarda vatandaşlar, saldırganın bir an önce yakalanmasını isterken, Kuşadası gibi turistik bir bölgede bu tür olayların yaşanmasının utanç verici olduğunu dile getirdi.

Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;