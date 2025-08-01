Görüntü Türkiye'den! Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır - Son Dakika
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Görüntü Türkiye'den! Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır

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Görüntü Türkiye\'den! Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır
01.08.2025 15:23
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Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü Türkiye\'den! Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır
Haber Videosu

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda iki kadın turist, sokakta yürürken kimliği belirsiz bir erkeğin elle tacizine uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Vatandaşlar, saldırganın bir an önce yakalanmasını isterken, turistik bölgede yaşanan bu olayın ülke imajını zedelediğini belirterek tepki gösterdi.

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda yaşanan taciz olayı, hem sosyal medyada hem de kentte büyük tepkiye neden oldu. Tatil için ilçeye gelen iki kadın turistin yolda yürüdüğü sırada, bir şahıs tarafından elle tacize uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin sokakta yürüyen kadınları izledikten sonra birine elle tacizde bulunduğu, ardından koşarak kaçtığı görülüyor. O anları saniye saniye kaydeden güvenlik kamerası kayıtları kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

TEPKİ YAĞDI

Olaya ilişkin sosyal medyada yapılan yorumlarda vatandaşlar, saldırganın bir an önce yakalanmasını isterken, Kuşadası gibi turistik bir bölgede bu tür olayların yaşanmasının utanç verici olduğunu dile getirdi.

Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır.
  • Buna etek giydirip, çarşıda gezdirsinler, herkese elletsinler.
  • Kuşadası da medeniyetsiz ayıların meskeni oldu.
  • Kamera ne güzel şey...
  • İfşa edin de bari oralarda ekmek yemesin.

Güvenlik Kamerası, Kuşadası, Türkiye, 3-sayfa, Güncel, turist, Aydın, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Görüntü Türkiye'den! Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ibrahim çetin:
    tamam hırsız suçluda malını açıkta koyan güvenliğini sağlamayan mal sahibinin hiçmi suçu yok? 12 43 Yanıtla
    cihat:
    Tatil Beldesinde Sen Çarşaflamı Geziyorsun? 10 3
    eren bilal:
    Oeibo Ne geliyorsa sizin gibiler yüzünden geliyor. 8 1
    murat özdemir:
    Linç loading.... 2 0
  • Mert kursun :
    sizin cezalarla bunlar iyi günlerimiz bu parmagı asıl adalet saglayıcılar yedi tut kolundan bakalım kaç suç kaydı çıkacak sizi o makama suçluların dosyasını şişirin diye oturtmadılar devlet memuru mantıgı salla başı al maaşı 6 4 Yanıtla
  • cihat:
    Suriyelilere Örnek Olacakken Suriyeliler Bize Örnek Oldu, Kanımız Bozuldu Gibi :(( 7 0 Yanıtla
  • 123123As:
    Buna pandik cezası verilmeli hakim bey . sonsuza kadar düzenli pandik atılmalı . 3 1 Yanıtla
  • Orange07:
    bu tarz sapıklara ağır yaptırım cezası gelmeli.millet de ibret almalı.bu hâle kadar düşen kişilerin bu toplumda yeri yoktur..! 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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