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Gümrük muhafaza ekipleri, 187 milyon liralık kaçak lüks araçlara el koydu - Son Dakika
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Gümrük muhafaza ekipleri, 187 milyon liralık kaçak lüks araçlara el koydu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, yabancı plakalı lüks araçlara yönelik yaptıkları çalışmalarda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen 15 adet lüks otomobili ele geçirdi. Ele geçirilen araçların toplam değeri 187 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. 38 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

24.12.2023 - 11:06,  Güncelleme: 11:08
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Gümrük muhafaza ekipleri, 187 milyon liralık kaçak lüks araçlara el koydu

ANTALYA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, yasalara aykırı olarak ülke içinde kullanıma sunulan yabancı plakalı lüks araçlara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği ortaya çıkarılan 15 adet lüks otomobil ele geçirildi. Araçların toplamda 187 milyon Türk Lirası değerinde olduğu belirlendi.

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, geçici ithalat kapsamında getirilmek istenen lüks araçlara kaçakçılıkla mücadele kapsamında inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Türkiye'ye yabancı plakalı araç getirme hakkı bulunmayan şahısların, kaçak yollardan lüks araçları Türkiye'ye sokmaya çalıştığı ortaya çıkarıldı. Olaya yönelik operasyon başlatan ekipler, İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa ve Isparta illerinde oldukları belirlenen toplam 15 adet kaçak lüks otomobili yakalayarak el koydu. Yakalanan lüks araçların güncel piyasa değerinin toplam 187 milyon Türk Lirası olduğu anlaşıldı. Yakalanan araçların lüks markalara ait olması da dikkati çekti.

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen işlemler dahilinde 38 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma işlemleri Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Gümrük muhafaza ekipleri, 187 milyon liralık kaçak lüks araçlara el koydu
Kaynak: İHA
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