Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz\'ın çıkışı büyük ses getirecek

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"Bilip de söylemememiz gereken şeyler var"

Günlerdir her yerde aranan minik Narin'in cansız bedeni bir çuvalın içinde dereye atılmış halde bulundu. Narin'in ölümü ülkeyi yasa boğarken Didem Arslan Yılmaz da peş peşe paylaşımlar yaptı. İlk paylaşımında "Aile biliyordu sustular. Yazıklar olsun" diyerek dikkatleri üzerine çekti. Arslan daha sonra yaptığı paylaşımda "Narin'in annesi Yüksel hanım bize güvendi, sadece bizim canlı yayına katıldı ve çok çarpıcı konuştu. Anneyi sonra susturdular, yayın yasağı alındı. Eğer yayınlara devam etseydik ne olurdu, sizi takdirinize bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır 'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybını Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programında işleyen gazeteci Didem Arslan Yılmaz, isyan etti. Narin'in dün cansız bedeninin bulunmasının ardından yaşananlara isyan eden Yılmaz "Anneyi susturdular" dedi.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.