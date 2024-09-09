Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek - Son Dakika
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Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek

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Diyarbakır'da 20 gün önce kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in ailesini yayınına çıkartarak günlerce yayın yapan Didem Arslan Yılmaz, isyan etti. Ailenin her şeyi bilip sustuğunu söyleyen Arslan ''Anne çok çarpıcı konuştu, anneyi susturdular. Yayın yasağı alındı, devam etseydik ne olur takdirinize bırakıyorum'' dedi.

09.09.2024 08:40  Güncelleme: 09:11
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybını Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programında işleyen gazeteci Didem Arslan Yılmaz, isyan etti. Narin'in dün cansız bedeninin bulunmasının ardından yaşananlara isyan eden Yılmaz "Anneyi susturdular" dedi.

"ANNE ÇOK ÇARPICI KONUŞUNCA SUSTURDULAR"

Günlerdir her yerde aranan minik Narin'in cansız bedeni bir çuvalın içinde dereye atılmış halde bulundu. Narin'in ölümü ülkeyi yasa boğarken Didem Arslan Yılmaz da peş peşe paylaşımlar yaptı. İlk paylaşımında "Aile biliyordu sustular. Yazıklar olsun" diyerek dikkatleri üzerine çekti. Arslan daha sonra yaptığı paylaşımda "Narin'in annesi Yüksel hanım bize güvendi, sadece bizim canlı yayına katıldı ve çok çarpıcı konuştu. Anneyi sonra susturdular, yayın yasağı alındı. Eğer yayınlara devam etseydik ne olurdu, sizi takdirinize bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan 'Anneyi susturdular' deyip isyan etti

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz\'ın çıkışı büyük ses getirecek

Didem Arslan Yılmaz, Diyarbakır, Magazin, 3-sayfa, Hukuk, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Selim Kayisi: Pay çıkarmaya çalışmış. 89 2 Yanıtla
  • Erkan Ölmez: Bir can gitmiş küçücük bir evlat Buda PR peşinde Allahım ne günlere kaldık 60 1 Yanıtla
  • Bilgin Budak: Evladının ölümüne karşılık , hangi anneyi , hangi engel susturabilir ki . İşte o engelle karşılaşınca işte ozaman anne susmaz , dünya susar !! 45 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: hiç bir anne konu evlat olunca dünyayı tanımaz geçin bunları 37 1 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu: Ya birak reyting pesindesin hala 16 0 Yanıtla
  • Necip Firat Sahin: yayın yasağını aile aldırmış, ihbar telefonları yüzünden cebini kapatan bir babadan bahsediyoruz 4 0 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş: Ne olurdu? senin reyting yükselirdi o zavallı kızcağız geri mi gelirdi? çürümeye başlamış duymuyor musun haber ilk duyulduğunda zaten ölüymüş muhtemelen 1 1 Yanıtla

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