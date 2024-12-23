Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum - Son Dakika
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Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum

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Habertürk sunucusu Ela Rümeysa Cebeci, kendisini taciz eden bir erkek yüzünden binadan çıkamadığını söyleyerek dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. O anları da yayımlayan Cebeci "Binanın önünde benimle evleneceğini söyleyen bir şizofren var. Dışarı çıkamıyorum. Ne yazık ki yasal boşluk yüzünden biz bu kişiye hiçbir şey yapamıyoruz. Bu çaresizlik kabul edilemez" dedi.

23.12.2024 07:20  Güncelleme: 07:34
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Habertürk sunucusu Ela Rümeysa Cebeci sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda kendisini taciz eden bir erkek yüzünden binadan çıkamadığını diye getirdi.

MUHABİR ŞAHISLA KONUŞTU

Cebeci'nin paylaştığı görüntülerde bir muhabir ve kameramanın bina önünde taciz iddiasında bulunduğu şahısla konuştuğu görülürken, Cebeci konuyla ilgili "Binanın önünde benimle evleneceğini söyleyen bir şizofren var. Dışarı çıkamıyorum. Ne yazık ki yasal boşluk yüzünden biz bu kişiye hiçbir şey yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güzel sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum

"BU ÇARESİZLİĞE MAHKUM EDİLEMEYİZ"

Olayı duyurduğu videoya Cebeci "Bu çaresizlik kabul edilemez! Biz kadınlar bu çaresizliğe mahkum edilemeyiz!" notunu düştü.

Güzel sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum

ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR?

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Bahçeşehir Üniversitesi'nde oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitim hayatına olan ilgisini sürdüren Cebeci, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Siyaset ve Kültürel İncelemeler Bölümü'nde de master yaptı. Aynı zamanda akademik kariyerine de adım atan Cebeci, şu anda Nişantaşı Üniversitesi'nde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta.

Cebeci, kariyerine 2011 yılında İstanbul FM radyosunda başlayarak sesini duyurmaya başladı. Radyo kariyerinin ardından, televizyon dünyasına adım atarak Kanıt, Şevkat Yerimdar ve Fatih 1453 gibi projelerde rol aldı. Bu deneyimler, ona medya dünyasında sağlam bir yer kazandırdı. TRT 1'de muhabirlik yaparak televizyon kariyerine başlayan Cebeci, ardından TV100'de spikerlik görevini üstlendi. Bugün ise Habertürk TV'de hafta içi her gün saat 6 ile 9 arasında yayınlanan 'Gün Başlıyor' programının sunuculuğunu yaparak, izleyicileriyle buluşuyor.

Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum

Habertürk, 3-sayfa, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa Seçkin:
    reklam kokuyor 13 2 Yanıtla
  • Murat Saka:
    kırk yaşına gelmişşin hala şımarık 5 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BIZIM FEROS TUR KESIN 3 0 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    dört tarafına estetik dokunuşlar yaptırmış kadın değil mi bu ? 3 0 Yanıtla
  • res:
    Peki sonundaki ela kimdir bölümü ne hahaha 0 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    kanuni boşluk yoktur,bu durum ceza kanunuda düzenlenmitir, ,,ısrarlı takip ,, denen bir suç ve cezası var 0 0 Yanıtla
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