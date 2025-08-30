Hakkari\'de Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

Hakkari- Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Dikiliaş köyü civarında İran plakalı bir tır ile hafif ticari araç çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçta bulunan 6 kişiden 4'ü olay yerinde hayatını kaybederken, 1 çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle Hakkari-Van karayolu uzun süre trafiğe kapalı kalırken, araç kuyruğu kilometrelerce uzadı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.