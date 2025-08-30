Hakkari'de Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Hakkari'de Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Hakkari\'de Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı
30.08.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hakkari\'de Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı
Haber Videosu

Hakkari-Van karayolunda yaşanan trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hakkari- Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Dikiliaş köyü civarında İran plakalı bir tır ile hafif ticari araç çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçta bulunan 6 kişiden 4'ü olay yerinde hayatını kaybederken, 1 çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Van'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Van'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle Hakkari-Van karayolu uzun süre trafiğe kapalı kalırken, araç kuyruğu kilometrelerce uzadı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Servis, Güvenlik, hakkari, 3-sayfa, Sağlık, trafik, İran, Van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Karan, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nden alacağı sonuçları tahmin etti Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
Yine cebini doldurdu İşte Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı tazminat Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat
Randevu talep etti Ali Koç, takımın başına Mourinho’dan daha ünlüsünü getiriyor Randevu talep etti! Ali Koç, takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor
Gelsin yeni tazminat Mourinho’nun yeni takımı belli gibi Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
Paylaşım rekoru kırıyor Ümit Özat’ı zora sokacak ’’Mourinho’’ videosu Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak ''Mourinho'' videosu
Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuk Hayatını Kaybetti Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuk Hayatını Kaybetti
Muhtarın kullandığı sürat teknesi yaşlı kadına çarptı, kemiği kırılıp dışarı çıktı Muhtarın kullandığı sürat teknesi yaşlı kadına çarptı, kemiği kırılıp dışarı çıktı
Gerginlik TBMM oturumuna yansıdı Bahçeli’yi görmezden geldi Gerginlik TBMM oturumuna yansıdı! Bahçeli'yi görmezden geldi
Gazze oturumunda Müsavat Dervişoğlu’ndan MHP’lileri kızdıran sözler Gazze oturumunda Müsavat Dervişoğlu'ndan MHP'lileri kızdıran sözler

14:56
Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı
14:41
Anıtkabir’de atılan slogan CHP’li vekili küplere bindirdi: Her sene her sene bu ayıp olur mu
Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi: Her sene her sene bu ayıp olur mu?
14:01
CHP lideri Özel’den çok konuşulacak ittifak çıkışı: Bahçeli ile yol yürürüz
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak ittifak çıkışı: Bahçeli ile yol yürürüz
13:51
Görüşmeler başladı Fenerbahçe’ye Alman antrenör
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'ye Alman antrenör
13:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu İlk maç deplasmanda
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! İlk maç deplasmanda
13:21
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı
13:10
Kayıp mühendisin katili fabrika müdürü çıktı Sorguda kan donduran itiraflar
Kayıp mühendisin katili fabrika müdürü çıktı! Sorguda kan donduran itiraflar
12:59
500 lira yüzünden kiracısını döverek ölümüne neden olan öğretmen hıçkıra hıçkıra ağladı
500 lira yüzünden kiracısını döverek ölümüne neden olan öğretmen hıçkıra hıçkıra ağladı
12:20
Camide istenmeyen görüntüler: İmamın uyarısı da işe yaramayınca dışarı çıkarıldılar
Camide istenmeyen görüntüler: İmamın uyarısı da işe yaramayınca dışarı çıkarıldılar
11:52
Yine boş geçmediler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir’e yürüdüğü esnada atılan slogan
Yine boş geçmediler! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'e yürüdüğü esnada atılan slogan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2025 15:10:54. #7.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.