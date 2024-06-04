Hakkari diken üstünde! Kentte olaylar çıktı, polis amiri başından yaralandı - Son Dakika
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Hakkari diken üstünde! Kentte olaylar çıktı, polis amiri başından yaralandı

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Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını protesto eden kalabalıkla polisler arasında olaylar çıktı. Bir polis amiri başından yaralandı.

04.06.2024 16:06  Güncelleme: 16:26
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DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın Van'da gözaltına alınması ve yerine vekaleten Hakkari Valisi Ali Çelik'in atanmasının ardından başlayan protestolarda tansiyon yükselmeye devam ediyor. Çıkan olaylarda bir polis amiri başından aldığı darbe sonucu yaralandı.

ÇOK SAYIDA KENTTE EYLEMCİLER SOKAĞA ÇIKTI

Akış'ın görevden alınmasının ardından pek çok kentte toplumsal olaylar çıktı. Sokağa çıkan eylemciler polisle karşı karşıya geldi. Iğdır, Tunceli, Muş, Ağrı, Şırnak, Batman, Siirt, Mardin, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Hakkari'de gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları gibi etkinliklerin geçici süreyle yasaklandı.

Hakkari'de olaylar çıktı: Polis amiri başından yaralandı

POLİS AMİRİ BAŞINDAN YARALANDI

Bugün aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da bulunduğu kalabalık çarşı merkezinde yürüyüş yapmak üzere toplandı. Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalıkla polis arasında olaylar çıktı. Polis ekipleri gruba gazla müdahale ederken olaylarda bir polis amiri ise başından aldığı darbe sonucu yaralandı. Kentte çıkan gerginlik devam ediyor.

Hakkari'de olaylar çıktı: Polis amiri başından yaralandı
Hakkari'de olaylar çıktı: Polis amiri başından yaralandı
Hakkari'de olaylar çıktı: Polis amiri başından yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari diken üstünde! Kentte olaylar çıktı, polis amiri başından yaralandı - Son Dakika

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