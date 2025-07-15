HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi kim? "Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun" dediği ortaya çıktı - Son Dakika
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HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi kim? "Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun" dediği ortaya çıktı

HAKMAR ve TATBAK\'ın sahibi kim? "Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun" dediği ortaya çıktı
15.07.2025 09:57
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MİT'in 9 ilde düzenlediği FETÖ'nün finans ayağına yönelik operasyonda HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi Zeki Doruk da gözaltına alındı. İki şirketine kayyum atanan Doruk'un "Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" dediği ortaya çıktı.

İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren (örgüt kuryesi) polis memurluğundan ihraç edilen C.G. ve maddi yardım alan 24 kişi (toplam 26 kişi) şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

"GÜLEN SAYESİNDE YÜKSELDİM, SERVETİM DE GİTSE FEDA OLSUN" DEMİŞ

"Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" diyen HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk'un evinde yapılan aramada örgüt ile bağlantılı materyaller ele geçirildi.

ÖRGÜT MENSUPLARINA PARA TRANSFERİ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Doruk'un FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubu'nun kullanıldığı belirlendi.

HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi kim? 'Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun' dediği ortaya çıktı

FETÖ'YE YARDIM TOPLAMIŞ

Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Zeki Doruk'un, "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleri ile FETÖ'ye yardım topladığı ortaya çıktı. Ayrıca, Doruk'un özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden isimleri HAKMAR Marketler Zinciri bünyesinde çalıştırdığı tespit edildi.

ÖRGÜTSEL PARA TRANSFERLERİNDE HAKMAR VE TATBAK KULLANILMIŞ

Operasyonda HAKMAR'ın İstanbul Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkûr mekânlarda örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildi. FETÖ'cü Zeki Doruk'un örgütsel para transferinde kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı belirlendi.

İL İL FETÖ MANSUPLARINA PARA DAĞITTIRMIŞ

Güvenlik güçlerinin uzun süredir takibinde olan ve operasyonla gözaltına alınan ihraç polis memuru C.G.'nin de HAKMAR'da illegal olarak çalıştığı ve Zeki Doruk'un talimatıyla il il gezerek örgüt mensuplarına para dağıttığı ortaya çıktı. C.G.'nin, FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ihraç olmuş şahıslara ve onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği tespit edildi.

ZEKİ DORUK'UN ŞİRKETLERİ TATBAK VE HAKMAR'A KAYYUM ATANDI

HAKMAR Şirketler grubu bünyesindeki 3 şirket merkezine yönelik gerçekleştirilen aramalarda FETÖ ile bağlantılı ve finans ağını gösteren birçok materyal ele geçirildi. FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı.

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi kim? 'Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun' dediği ortaya çıktı - Son Dakika

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