Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı

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Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, menajer Ayşe Barım, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Öte yandan, soruşturmada 'tanık' sıfatıyla ifade veren ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında da 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı.

27.01.2025 20:40  Güncelleme: 21:23
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Ayşe Barım'ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Barım, ifadesinin ardından "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

HALİT ERGENÇ VE RIZA KOCAOĞLU'NA 'YALAN TANIKLIK' SORUŞTURMASI

Öte yandan, Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmada 'tanık' sıfatıyla ifade veren ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında da 'yalan tanıklık' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı

SORUŞTURMADA NELER VAR?

Ayşe Barım hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştı. Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçundan gözaltına alınmıştı.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı

Soruşturmada, firari sanık Mehmet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespitine yer verilmişti.

Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Alabora'yla olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olan 2013'te olaylara katılmaları için yönlendirdiği, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtilmişti.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı

7 OYUNCU TANIK SIFATIYLA İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

TEKELLEŞME İDDİASIYLA DA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Bu iddialara ilişkin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrıca soruşturma yürütülüyor.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında \'yalan tanıklık\' suçundan soruşturma başlatıldı

Rıza Kocaoğlu, Halit Ergenç, Ayşe Barım, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Recep Keskin:
    gündemi değiştirmek için eski defterleri açıyorlar yav AKP'de MHP'de hırsızlık yapanlar var altın kacakcigi yapanlar varken o kadar. yolsusluk varken niye bu savcılar dava açmıyor niye AKP'li diğer belediyelere dava aciyorlar insan merak ediyor sütten çıkmış bunlar sanki 151 225 Yanıtla
    19815530:
    hırsızlık chp den kimseye artmaz merak etme 10 8
    İbrahim Esiköy:
    Lan sen suç isliyorsun elinde belge varmı bu işlemlerin yapıldığına deir buraya sözcü halk TV yanlısı olarak gelip yorum yaparsan suç işlemiş olursun yalan heberle halka kin nefrete calistirmakla .elinde belgede varsa paylaş 6 5
    Atilla levent:
    bildigin bisey varsa savciya git.. bildirmiyorsan sende suca ortaksin 6 3
  • sus ceo:
    Hakimlerimizi, AKP ve MHP'de hırsızlık, yolsuzluk, altın kaçakçılığı, ihalede hile vb. suçlar ile ayrıca terörist başının cezaevinden çıkması için çaba gösterenler için de terör örgütüne yardım yataklık tan dava açılmasını talep ediyorum. Bunlarla ilgili delile gerek yok. Herşey milletin gözünün içine baka baka büyük bir utanmazlıkla yapılıyor. 94 114 Yanıtla
  • sus ceo:
    Adaleti sopa gibi kullanmak suçtur. Adamlar ifadesini vermiş bitmiş. İstenilen sonuç alınmayınca bu yola başvuranlar adalet dağıtamaz. Sadece birilerini memnun etmeye çalışır. Yazık ülkemin haline. 88 114 Yanıtla
    İbrahim Esiköy:
    Co co sus yalan sahitlikte aynı suç işlemiştir ve onlarada devlet soruşturma açar bu avrupadada ABD de aynıdır birde ise sadece yanlı bir örgüt var damarları hertarfta örgütlenmiş ülkeyi somuruyorlar peşinden gidenlerde bizde nemeleniriz diye bekliyorlar ama avuclari herzaman boş onlarinki onların sayesinde dolup taşıyor kazançlarını ABD Avrupa'ya götürüyorlar malsef arkalarindan gidenlerin vay haline. 7 2
  • Çelikk:
    Gereken yapılacaktır 114 63 Yanıtla
  • GARİP DERVİŞ:
    şu Memoli yi de alın diğerleri ni de... satılmış hainleri toplayın bi. 113 57 Yanıtla
    Özgür Çelik:
    a nnanida alsınlar içeri mahkumlar bayram etsin 2 5
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