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Kassam Tugayları, burunlarının dibine kadar girdikleri İsrail askerlerine saldırdı - Son Dakika
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Kassam Tugayları, burunlarının dibine kadar girdikleri İsrail askerlerine saldırdı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail birliklerinin içine kadar sızdıkları görüntüleri paylaştı. Hamas'tan yapılan açıklamaya göre gözetlenen İsrail askerlerine saldırı düzenlendi. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

05.12.2023 - 18:08,
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde konuşlanan İsrail askerlerine saldırı düzenlemeden önce yaptıkları gözetleme faaliyetine ilişkin anları paylaştı. İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail birliklerinin içine kadar sızdığı görüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 60'ıncı günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde konuşlanan İsrail askerlerine saldırı düzenlemeden önce yaptıkları gözetleme faaliyetine ilişkin anları paylaştı.

Kassam Tugayları İsrail askerlerinin içine sızıp saldırı yaptı

İSRAİL ASKERLERİNİN İÇİNE SIZIP PATLAYICILARLA SALDIRDILAR

Gazze Şeridi'nin Cuhr al-Dik bölgesinde konuşlanan İsrail askerlerini hedef alan Kassam Tugayları, söz konusu birliğe patlayıcılar ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı. Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın tüneller sayesinde İsrail güçlerinin içine kadar sızdığı görüldü.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Kassam Tugayları İsrail askerlerinin içine sızıp saldırı yaptı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 78, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 16 BİNE YAKLAŞTI

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899'a yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 260 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Kassam Tugayları İsrail askerlerinin içine sızıp saldırı yaptı

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kassam Tugayları, burunlarının dibine kadar girdikleri İsrail askerlerine saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kassam Tugayları, burunlarının dibine kadar girdikleri İsrail askerlerine saldırdı - Son Dakika
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