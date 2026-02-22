Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
22.02.2026 16:37  Güncelleme: 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Haber Videosu

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan çiftin adliyedeki işlemleri sırasında 5 aylık hamile kadın mahkemede ifade verirken sancılanınca duruşmaya ara verildi. Erken doğum riskiyle kadın hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan hamile kadın, mahkemede sancılanarak hastaneye kaldırıldı.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKALANDILAR

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda M.A. (46) ile S.Ç. (42) gözaltına alındı. Aynı evde yaşadıkları ve dini nikahla evli oldukları öğrenilen çiftin ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı

DURUŞMADA, DOĞUM SANCISI TUTTU

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede ifade verdiği sırada 5 aylık hamile olduğu öğrenilen S.Ç.'nin sancısı tuttu.

Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Görevlilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine adliyeye sağlık ekipleri sevk edildi. Fenalaşan kadına duruşma salonunda serum takıldı ve ilk müdahale yapıldı. S.C.'nin düşük yapma tehlikesi üzerine ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastanesine sevk edildi. Çiftin mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti
Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

17:41
Ferdi Kadıoğlu’nun muhteşem şutu İngiltere’yi salladı
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı
17:16
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
16:42
Rıdvan Dilmen’den şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti
16:37
901’de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler’e kesildi
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi
16:25
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
16:11
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
"Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
15:01
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
14:51
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş
"Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
13:30
2 komşu ülke gece boyunca savaştı Bilanço hayli ağır
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
12:54
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 18:00:03. #7.11#
SON DAKİKA: Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.