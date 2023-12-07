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Hastane bahçesinde alnından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Hastane bahçesinde alnından vurulmuş halde ölü bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan hastanenin bahçesinde Sinan Doğan adlı şahıs alnından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

07.12.2023 - 01:11,  Güncelleme: 09:09
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan hastanenin bahçesinde Sinan Doğan adlı şahıs alnından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Yapılan incelemede şahsın üzerinde darp izleri de tespit edildi.

GÜVENLİK SİLAH SESİNE KOŞTU

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi üzerinde bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait otopark bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah sesini duyan hastane güvenlikleri, sesin olduğu bölgeye doğru koştu. Olay yerine giden güvenlikler, alnından vurulmuş bir erkek şahıs gördü.

Hastane bahçesinde alnından vurulmuş halde ölü bulundu

ORACIKTA CAN VERDİ

Hemen sağlıkçılara haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında maktul, hastane morguna kaldırıldı. Şahsın üzerinde darp izleri olduğu ve isminin Sinan Doğan olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Hastane bahçesinde alnından vurulmuş halde ölü bulundu
Hastane bahçesinde alnından vurulmuş halde ölü bulundu
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • sukufe karadul: ölmüşmü Yanıtla 1 0

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sinan Doğan, Kocaeli, Güvenlik, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastane bahçesinde alnından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastane bahçesinde alnından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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