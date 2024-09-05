Hatay'da Depremzede Kızın Kumbarası Hırsızlık Kurbanı Oldu - Son Dakika
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Hatay'da Depremzede Kızın Kumbarası Hırsızlık Kurbanı Oldu

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Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede ailenin kaldığı eve girerek 8 yaşındaki Elif Karagön'ün harçlıklarının olduğu kumbarayı çalan hırsız, yaptığıyla pes dedirtti.

05.09.2024 09:59
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Hatay'da 'pes' dedirten hırsızlık: 8 yaşındaki depremzede kızın tablet almak için para biriktirdiği kumbarası çalındı

İki kumbaradan içi bozuk para dolu olanı bıraktı, diğerini çaldı

Baba Bekir Karagön: "Kızımda travma oluşturan, kızımın kumbarasını hırsızların çalmasıydı"

8 yaşındaki Elif Karagön: "Kumbaramın içinde hayallerim vardı ve kumbaramdaki parayla tablet alacaktım"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede ailenin kaldığı eve girerek 8 yaşındaki Elif Karagön'ün harçlıklarının olduğu kumbarayı çalan hırsız, yaptığıyla pes dedirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken insanlar evsiz kalınca farklı yerlere taşındı. Antakya ilçesinde evi yıkılan Karagön ailesi, deprem sonrası Karlısu Mahallesi'ne taşındı. Yaklaşık 9 aydır kirada oturan Karagön ailesinin yaşadığı eve, misafirliğe gittikleri süreçte açık olan camdan hırsız girdi. Durumu sabah saatlerinde fark eden aile, üzüntü yaşadı. Hırsız; ailenin 12 yaşındaki çocuğu Abdullah'ın bozuk para dolu olan ve ses çıkaran kumbarasını çalmazken, 8 yaşındaki Elif'in içinde kağıt para bulunan kumbarasını çaldı. Evlerinden hırsızın yaklaşık 20 bin TL çaldığı aile, kumbara hırsızının yaptığı karşısında büyük üzüntü yaşadı.

"Kızımda büyük travma etkisi oluşturan, kızımın kumbarasını hırsızların çalmasıydı"

Evlerine hırsız giren depremzede ailenin babası Bekir Karagön, depremden sonra 9 aydır yeni evlerinde yaşamaya başladıklarını belirterek, "Bu evde kirada oturuyoruz. Evimize hırsız girdi. Akşam saatlerinde hırsız eve pencereden girdi. Evde belli bir miktarda para çalmış. Bizi üzen tarafı çalınan para değil. Bizi en çok üzen ve kızımda büyük travma etkisi oluşturan kızımın kumbarasını hırsızların çalmasıydı. Kızımın kumbarasıyla biz en büyük şoku yaşadık. Kızım da bu durumun etkisinde kaldı. Kızım 8 ve oğlum 12 yaşında. Evimize giren ahlaksız hırsız oğlumun kumbarasını salladığında bozuk para olduğunu anlamış, ona tenezzül etmemiş. Kızımın kumbarasında biriktirdiği bayram harçlıkları vardı. Kızımın kumbarasının evde olmadığını fark ettik. Evimizden ortalama 15 ila 20 bin TL para çalınırken kumbarada 2-3 bin TL para çalındı. Biz Hataylı olarak bir afeti yaşadık. İnsanlar bunlardan ders çıkartması gerekirken ahlaki değerlerini kaybederek daha da farklılaştılar. İnsanların ahlaki değerleri sıfıra düşmüş. Küçücük bir çocuğun kumbarasına tenezzül eden bir insandan ne beklersiniz ya. Kesinlikle çocuğumun rızkını yiyene hakkımı helal etmiyorum" dedi.

"Kumbaramın içinde hayallerim vardı ve kumbaramdaki parayla tablet alacaktım"

Hırsızların kumbarasını çaldığı 8 yaşındaki Elif Karagön, "Kumbaramı çaldılar. Ben depremden önce biriktirdiğim paraları kumbarama koyuyordum. Kumbaramın içinde hayallerim vardı. Kumbaramdaki parayla tablet alacaktım. Bayramda harçlık verenler oldu ve eve gelen büyükler harçlık veriyorlardı. Onları kumbarama atıyordum. Üzüldüm ama ağlamadım. Çalmasalardı iyiydi ama çalmışlar. Kumbaramda harçlıklarım vardı" şeklinde konuştu.

"Kumbaramı sallayınca bozuk para olduğunu anlamış ve kardeşiminkini çalmış"

Hırsızların kendi kumbarasında bozuk para olduğu için çalmadığını belirten 12 yaşındaki Abdullah Karagön, "Evimize hırsız girdi. Kız kardeşimin kumbarasını çaldılar. Benim kumbaramı çalmamış. Kumbaramı sallayınca bozuk para olduğunu anlamış ve kardeşiminkini çalmış. Üzüntümüz aynı. Keşke hırsız girmeseydi ve çalmasaydı. Kardeşime kumbaramı veririm. O kadar param yok ama belki kardeşime tablet alabilirim. Duruma kardeşim çok üzüldü" ifadelerini kullandı.

Hatay\'da Depremzede Kızın Kumbarası Hırsızlık Kurbanı Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Depremzede Kızın Kumbarası Hırsızlık Kurbanı Oldu - Son Dakika

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