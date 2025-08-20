Hatay'da Alkollü Sürücü Bebek Ölümüne Neden oldu - Son Dakika
Hatay'da Alkollü Sürücü Bebek Ölümüne Neden oldu

Hatay\'da Alkollü Sürücü Bebek Ölümüne Neden oldu
20.08.2025 10:22
9 aylık Miran, alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti, son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'da alkollü ve ehliyetsiz olarak motosiklet kullanan 16 yaşındaki sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlandı. Bebeğin dayısı Mustafa Bilgin, kazanın düğün dönüşü yaşandığını ve yeğenini battaniyesiyle defnettiklerini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Arsuz ilçesine bağlı Konacık Mahallesi'nde meydana gelen kazada, E.B. (16) idaresindeki 31 AUK 783 plakalı motosiklet, yol kenarında yürüyen Fatma Nur B. (18), Emine B. (55), Miraç Y. (3) ve bebek arabasında bulunan 9 aylık Miran Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan 4 kişi ile motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Miran bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yapılan kontrollerde sürücü E.B.'nin ise 0.67 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.
"Yeğenim Miran'ı battaniyesiyle defnettik"
9 aylık Miran, Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi'nde bulunan Konacık Mezarlığı'na battaniyesine sarılı şekilde defnedildi. Dayı Mustafa Bilgin, yeğeninin mezarı başında dua ederek su döktü. Bilgin, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:
"Ben o sırada Alanya'daydım, çalışıyordum. Haberi duyunca hemen geldim. Yakınlarımızın düğününe gitmişlerdi, oradan dönerken bu kaza olmuş. Sürücü alkollüydü. Yeğenim Miran'a çok düşkündüm. Haberi alınca şok oldum. Bebeğin annesi otelde çalışıyordu, ona haberi sonradan verdiler. Ambulansla hastaneye götürüldü, kalbi iki kere durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşimin ayağı kırıldı, annemin de ayaklarında morluk var. Yeğenim Miran'ı battaniyesiyle defnettik. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi." - HATAY

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Alkollü Sürücü Bebek Ölümüne Neden oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Hatay'da Alkollü Sürücü Bebek Ölümüne Neden oldu - Son Dakika
