Hatay'da çıkan yangında 3 konteyner alevlere teslim oldu, anne ve çocuk yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hatay'da çıkan yangında 3 konteyner alevlere teslim oldu, anne ve çocuk yaralandı

Hatay'da geçici yaşam merkezinde çıkan yangında 3 konteyner alevlere teslim olurken, anne ve çocuk yaralandı. Yangında anne, beşikte uyuyan çocuğunu kurtarmak isterken hem kendisi hem de çocuğu yandı. Anne ve çocuk hastanede tedavi altına alındı.

23.02.2024 09:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 konteynerin alevlere teslim olduğu yangında, anne ve evladı yaralandı

Emine Seyyar: "Anne çocuğu kurtarırken hem kendi yandı hem de çocuğu yandı"

HATAY - Hatay'da geçici yaşam merkezinde çıkan yangında 3 konteyner alevlere teslim olurken, anne ve çocuk yaralandı.

Geçtiğimiz gün Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte meydana gelen yangında 3 konteyner alevlere teslim olmuştu. Yangının çıktığı esnada yan konteynerde olan anne, beşikte uyuyan evladını kurtardığı esnada yaralanmıştı. Yangından yaralı olarak kurtulan anne ve çocuk olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Anne ve alevlerden kurtardığı evladının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"Komşumuz olan anne ve çocuğu çıkan yangından dolayı hastanede kalıyor"

Çıkan yangından dolayı yaşadığı konteyner yanan Hüseyin Kına, "Yan komşumun konteynerinde çıkan yangından dolayı 3 konteyner yandı. Komşularımızdan 2 kişi içeride vardı. Onları kurtarmak için çalıştılar. Komşumuz olan anne ve çocuğu çıkan yangından dolayı hastanede kalıyor. Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Ekipler inceleme yapacaklar. Sonuç olarak çocuklarımıza ve canımıza bir zarar gelmediği için mala geldi diyoruz" dedi.

"Anne çocuğu kurtarırken hem kendi yandı hem de çocuğu yandı"

Evinde kocasına çay verirken sesler duyup dışarı çıktığını ifade eden Emine Seyyar, "Evden dışarıya çıktığımda her taraf alevler içindeydi. Misafirliğe gelen kadın, canını zor konteynere attı. Çünkü kadının çocuğu içeride beşikte yatıyordu. Konteynerdeki yangında çocuk da yanabilirdi. Anne çocuğunu kurtarmak için konteynere girdi. Anne çocuğu kurtarırken hem kendi yandı hem de çocuğu yandı. Yangın diğer konteynerlere sıçradı. 3 konteyner yandı ve 2 konteyner de zarar gördü. Anne ve çocuk hastanede tedavi görüyor" ifadelerini kullandı.

(RMZ-VK-SO-Y)

Hatay\'da çıkan yangında 3 konteyner alevlere teslim oldu, anne ve çocuk yaralandı
Kaynak: İHA

Hatay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da çıkan yangında 3 konteyner alevlere teslim oldu, anne ve çocuk yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 15:42:43. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da çıkan yangında 3 konteyner alevlere teslim oldu, anne ve çocuk yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement