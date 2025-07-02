Hayali Özel Harekat Polisi olmaktı, vasiyeti yürek burktu - Son Dakika
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Hayali Özel Harekat Polisi olmaktı, vasiyeti yürek burktu

Hayali Özel Harekat Polisi olmaktı, vasiyeti yürek burktu
02.07.2025 15:35
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Ankara-Çankırı Kara yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Konyalı özel harekat kursiyeri polis memuru Aybars Musa Ergin'in, birkaç ay önce kaydedilen videosunda benim vasiyetim, "Gidin doğuda 100 çocuk giydirin.

Ankara- Çankırı Kara yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Konyalı özel harekat kursiyeri polis memuru Aybars Musa Ergin'in, birkaç ay önce kaydedilen videosunda benim vasiyetim, "Gidin doğuda 100 çocuk giydirin. Mont ve bot alınsın, ayağı üşüyenler üşümesin. Bir de herkesin göreceği bir yere adıma bir şey yaptırın" sözleri yürek burktu.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Çankırı-Ankara Kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Fatih Gültekin (26) idaresindeki 34 SV 4651 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Onur H. yönetimindeki 37 PT 057 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Çankırı Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde kursiyer olan polis memuru Muhammet Fatih Gültekin, Cevdet Mutlusoy, Mehmet Celil Sever, İsmail Safa Gülel (27), Aybars Musa Ergin (22) yaralandı. Yaralılardan İsmail Safa Gülel ve Aybars Musa Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden İsmail Safa Gülel ve Aybars Musa Ergin için Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen resmi törenin ardından kursiyerlerden Safa Gülel'in naaşı memleketi Sakarya'ya, Aybars Musa Ergin'in naaşı ise memleketi Konya'ya gönderildi. Aybars Musa Ergin'in naaşı, dün memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde Sultan Selim Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çetmi Mezarlığı'nda defnedildi.

Konya Karapınar doğumlu Aybars Musa Ergin'in en büyük hayalinin çocukluk yıllarından beri Özel Harekat polisi olmak olduğu öğrenildi. Ergin'in bu hayalini gerçekleştirmek için büyük bir azimle çalıştığı, önce Hacettepe Üniversitesi'ni kazandığı ancak içindeki polis olma tutkusu ağır basınca üniversite eğitimini yarıda bırakıp polislik sınavına girdiği belirtildi. Polislik sınavını kazanan ve okulunu tamamlayıp polis memuru olan Ergin, ardından Özel Harekat'a katılmak için kursa başladı. Ergin, mezuniyetine yalnızca birkaç ay kala geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybetti. Aybars Musa Ergin'in ölümünden kısa süre önce okul arkadaşıyla telefonla çektiği video ise sosyal medyada hızla yayıldı ve yürekleri burktu.

"Benim vasiyetim: Doğu'da 100 çocuğa mont ve bot alınsın"

Videoda, Aybars ve okul arkadaşı karşılıklı olarak geleceğe dair vasiyetlerini paylaşıyor. Arkadaşı "Varlığım Türk varlığına armağan olsun" derken, Aybars Musa Ergin, "Gidin doğuda 100 çocuk giydirin. Mont ve bot alınsın, ayağı üşüyenler üşümesin. Bir de herkesin göreceği bir yere adıma birşey yaptırın" dediği duyuluyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hayali Özel Harekat Polisi olmaktı, vasiyeti yürek burktu - Son Dakika

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