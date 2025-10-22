İş yerinden kasa çalan hırsızı, iç çamaşırındaki dışkı kalıntıları yakalattı - Son Dakika
İş yerinden kasa çalan hırsızı, iç çamaşırındaki dışkı kalıntıları yakalattı

İş yerinden kasa çalan hırsızı, iç çamaşırındaki dışkı kalıntıları yakalattı
22.10.2025 10:04
Adana'da bir iş yerine girip yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın, para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan hırsız, iş yerinin hemen yakınında tuvaletini yapınca geride delil bıraktı. Polisin olay yerinde bırakılan iç çamaşırındaki dışkı kalıntılarında yaptığı DNA incelemesiyle, olayın failinin Ferhat K. olduğu ortaya çıktı. Yakalanan şüpheliye 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana'da olay yerine yaptığı ve bıraktığı iç çamaşırındaki dışkılardan alınan DNA sonucu sayesinde yakalanan şüpheli, hırsızlıktan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde 10 Mart 2022 gecesi yüzlerini gizleyen 3 şüpheli, el arabasıyla geldikleri plastik öğütme makinesi üreten bir iş yerine girdi. Otomatik kepengi kırıp içeri giren şüpheliler, yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın, para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldı.

POLİSİN DİKKATİNDEN KAÇMAYAN DETAY

Kasa ve çeşitli malzemeleri el arabasına yükleyen hırsızlar, izlerini kaybettirmeye çalıştı. Ancak ilginç bir detay polisin dikkatinden kaçmadı. Şüphelilerden biri, iş yerinin hemen yakınında tuvaletini yapınca geride delil bıraktı. Sabah iş yerine gelen sahibi B.L., hırsızlığı fark edip polise haber verdi.

OLAYIN FAİLİ TESPİT EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede parmak izi taraması yaparken dışkısını yapan şüphelinin bıraktığı iç çamaşırını da delil olarak topladı. İç çamaşırındaki dışkı kalıntısında DNA incelemesiyle, olayın failini Ferhat K. olduğunu ortaya çıktı. Yakalanan Ferhat K., tutuklandı.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

İlk başta görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia eden şüpheli DNA sonucuyla suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. Hırsızlık sırasında rahatsızlandığını, bu yüzden tuvaletini tutamadığını söyleyen Ferhat K.'nin yargılanması tamamlandı. Mahkeme şüpheliye 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Öte yandan, olayla ilgili diğer şüpheliler Y.E. ve M.A. ile ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.

