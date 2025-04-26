İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi - Son Dakika
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İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınanların sayısı 50'ye yükselirken, operasyonda bazı iş adamlarının para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi.

26.04.2025 13:01
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İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da bulunduğu 47 şüpheli sayısı 50'ye yükseldi. 3 şüpheli hakkındaki yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

PARA KASALARI VE FİŞEKLER ELE GEÇİRİLDİ

İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İmamoğlu'na rüşvet veren bazı iş adamlarının para kasaları deşifre edildi. Operasyonda deşifre edilen para kasalarında yüklü miktarlarda banknotlar olduğu tespit edildi.

İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

Öte yandan, operasyonda gözaltına alınan şüphelinin iş yerinden 15 bin adet fişek çıktığı görüldü.

İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

Gözaltına alınan isimler şu şekilde:

  • Ali Rıza Akyüz – Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı
  • Turan Aydoğan – CHP Eski İstanbul Milletvekili (2018–2023)
  • Şafak Baş'a – İSKİ Genel Müdürü
  • Zeynep Ayten Gözde Ongun – Murat Ongun'un eşi
  • Elçin Karaoğlu – İBB Boğaziçi İmar Müdürü
  • Turgut Tuncay Önübilgin – İBB Eski Genel Sekreteri
  • Murat Yazıcı – İBB Eski Genel Sekreteri
  • Mehmet Çakılcıoğlu – İBB Eski Genel Sekreteri
  • Arif Gürkan Alpay – İBB Genel Sekreter Yardımcısı
  • Fatih Özçelik – İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili
  • Begüm Çelikdelen – İSKİ Genel Müdür Yardımcısı
  • Ramazan Gülten – İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili
  • Hakan Aplak – İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü
  • Nazan Başelli – İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü
  • Onur Soytürk – İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü
  • Engin Ulusoy – İBB Eski Zabıta Daire Başkanı
  • Murat Sevil – İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı
  • Nurten Uğursoy – İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı
  • Serap Öbekci – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
  • İhsan Yılmaz – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
  • Ali Akyüce – İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı
  • Adem Şanlısoy – İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı
  • Naim Erol Özgüner – İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı
  • Kadriye Kasapoğlu – İmamoğlu'nun Özel Kalemi
  • Melih Geçek – İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi
  • Erdinç Çolak – Kültür A.Ş. GMY
  • Onur Aldı – Kültür A.Ş. GMY
  • Hakan Karaköse – Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı
  • Yakup Üner – Danışman – İBB Mühendisi
  • Hülya Kırlıkova – Kültür A.Ş. Çalışanı
  • Yeşim Özay – Kültür A.Ş. Çalışanı
  • Oya Özman – Kültür A.Ş. Çalışanı
  • Mustafa Kemal Özgençiz – Kültür A.Ş. Çalışanı
  • Onur Can Tekbaş – Kültür A.Ş. Çalışanı
  • Faik Özberk – Kültür A.Ş. Çalışanı
  • Gökhan Köseoğlu – Kültür A.Ş. Reklam Şefi
  • Metin Bal – Kültür A.Ş. Reklam Şefi
  • Songül Car – İSPER Uzman
  • Fikret Şimşek – İş insanı
  • Yılmaz Şimşek – İş insanı
  • Dursun Balcıoğlu – İş insanı
  • Rasim Kaya – İş insanı
  • Mete Mağden – İş insanı
  • Meral Çakır – Mali Müşavir
  • Cevat Kaya – Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi
  • Mehmet Şahin – Emlak Danışmanı
  • Çağlar Türkmen – Güvenlik
  • Can Akın Çağlar – emekli İBB Genel Sekreteri
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
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Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Operasyon, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Ponçik Pamuk:
    yalancı yandaş medya . siz habercilik yapmıyorsunuz. halkı birbirine düşürmeye çalışıyorsunuz ... 48 55 Yanıtla
  • Efem0909:
    İmamoğluna sorsan muhatap almaz 49 18 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Daha kendi yaptığınız hırsızlıkları da ibb ye atarsınız hatta fetö dan kalan şerefsizlikleride bağlayın 29 31 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Fetö operasyonlarına benziyo aynı 36 19 Yanıtla
  • 2w5n4zjtkd:
    bu gün bir araba satarken bile bu kadar para insanın eline geçiyor bu vahşi geçen insanlar iş adamı bu kadar para onlar için çerez parası iken nasıl oluyor da bu paraları çok Muş gibi gösteriyorsunuz 29 21 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    bu da para mı 750 bin dolarlık saati bozdurum tl ye çevirtsen bir kamyonetin bagajına anca sığar… 26 11 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Çihape yıllardır binim güzel Vatanım ve 90 Million Milletimin geleçeğini yakıp yıkıp yok edebilme peşinde. Yemin ederim Depremden daha çok cihape' nın ikinçi kaos darbelerinden korkuyorum :( 16 12 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Çatal, Bıçak, makas, tornavida felannyokmu ele geçirilenler arasında eksik kalmış sonuçta hepsi kötu amaçla kullanıldığında suç unsuru, neymiş isadamlarında kasalarda para bulmuslarmıs, bunlar parayı koyabilecek yere koymuşlar ayakkabı kutuları mi olmalı ille suc olmaması için 14 6 Yanıtla
  • Oooo:
    İş adamının kasasından para çıkacak tabiki de Bebek maması çıkacak hali yok ya 14 6 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    17-25 aralık operasyoınu anımsattı :)) 9 5 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    chp bu ülkenin temeller ine konmuş en büyük bomba dir 7 6 Yanıtla
  • Khamet:
    Sanki bu operasyon ların arkasında gine Feto şeytanı var gibi devlet le ana muhalefet i bir birine düşürüyor 2 6 Yanıtla
  • Kalemdar:
    Turpun büyüğü pnslvnya firavun faresinde 5 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Yorum yaptı yine kaşar 3 4 Yanıtla
  • Kalemdar:
    ekrem sarikoğlu bin sarik 2 3 Yanıtla
  • Sk 06:
    23 yıldır memleket soyuldu hiç haber yargılama olmadı neden acaba 128 milyar dolar Man adası ayakkabı kutusu saatler 4 0 Yanıtla
  • Erdinç Yıldız:
    Her parası kasası olani fotograflayip yayınlayın içinde silahta olur parada fisekte ya sizin kasanizda neler var yargıyı ele geçirme medyayla algı yapma elestirenleri içeri atmak bunlar ve dahası kasanizin anahtarlarını halk acıyor gözleriyle görüyor ne hale dustugunuzu adaleti yerle bir edenin sonu adaletli biter Alllahin adaleti zerre şaşm 1 0 Yanıtla
  • Gökhan Ü:
    Ulan 10 15 balya paranın fotoğrafını çekip para kadaları diye anmaya utanmıyorsunuz.. En yüksek paran 200 TL bozuk para olmuş, ceplerimizde balyalar taşır olduk.. 0 0 Yanıtla
  • osman şahin:
    KURGULANMIŞ PROJE ÇOK MASUM İNSAN VAR YAZIK 0 0 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    aynı feto kumpasları bire bir tıpkısının aynısı 0 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bu ne yaa insanların zar zor geçindiği bir dönemde bunların her yerinden kasalarca para çıkıyor her taraftan para fışkırıyor İstanbul halkına günahtır ayıptır yazıktır kuldan utanmıyorsanız Allah'tan korkun size yazıklar olsun bence TC. tarihi'nin en büyük hırsızlığı ve yolsuzluğu. 0 0 Yanıtla
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