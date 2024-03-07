İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde eş zamanlı icra edilen 'Bozdoğan-9' operasyonunda 47 terör örgütü şüphelisinin yakalandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "EGM İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen 'Bozdoğan-9' operasyonlarında şüphelilerin bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün üniversite yapılanması DÖM (Demokratik Öğrenci Meclisi) ile gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyette bulundukları, cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarına finans sağladıkları, örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri organize ederek katılım sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-9' operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerinde seyir halinde olan iki nakliye kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonun içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından kamyondan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas'ta yılın ilk iki ayına ilişkin asayiş rakamlarını paylaştı. Açıklanan rakamlara göre 2 ayda 695 suçlu cezaevine gönderildi. Sivas Valisi Şimşek, Sivas'ın asayiş bakımından Türkiye'deki en güvenli şehirler arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca, Sivas'ta hırsızlık, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele konularında da başarılı çalışmalar yapıldığı ifade edildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir gencin parkta pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta Ş.S'nin (17) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili S.A. (19) ve H.K'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Melikgazi ilçesindeki parkta dün kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurulan Ş.S. olay yerinde hayatını kaybetmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-9' operasyonunda 47 terör örgütü şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ezine ilçesinde düzenlenen operasyonda, iki araç içinde 15 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca 2 organizatör tutuklandı. Yakalanan göçmenler, jandarma tarafından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında düzenlenen toplantıda, Sivas'ın güvenli bir şehir olduğu vurgulandı. Şimşek, emniyet ve jandarma personeline teşekkür ederek, halkın huzuru için görev yaptıklarını belirtti. Şehirdeki asayiş çalışmaları hakkında bilgi veren Şimşek, suç oranlarının düşük olduğunu ve kaçakçılıkla mücadelede başarılı olduklarını ifade etti. Ayrıca trafik kazaları ve kadın cinayeti konularında da bilgi paylaşıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen baskında, 20 kök kenevir, 2 gram kenevir tohumu, 10 gram esrar, 2 sentetik hap, iklimlendirme çadırı, ışıklandırma paneli, havalandırma motoru ve çok sayıda gübre ve vitamin ele geçirildi. Şüpheli, ayrıca 4 ayrı suçtan aranıyordu ve tutuklandı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çöp dökme meselesi yüzünden çıkan kavgada komşusu tarafından öldürülen esnaf Mustafa Demir, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Tartışma sonrası av tüfeğiyle vurulan Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ise olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yolcu otobüsü, tır ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.
Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü, yaklaşık yarım saat süren bir kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şahsın uyuşturucu ticareti yapmaktan arandığı ve hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
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