İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-36' operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-36' operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı: \'Bozdoğan-36\' operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-36' operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda terör örgütüne yönelik faaliyetlerde bulundukları tespit edilen şüphelilerin yanı sıra silah ve dijital materyallere de el konuldu.

09.05.2024 09:10  Güncelleme: 09:12
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen "Bozdoğan-36" operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "10 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-36' operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Mardin, Antalya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Hakkari ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin bölücü terör örgütü (BTÖ) içerisinde faaliyet yürüttükleri, Nevruz etkinliklerinde ve düzenlenen tanıtım toplantılarında terör örgütü propagandası yaptıkları, örgüt mensuplarının mezarları başında anma ve taziye etkinliklerine katılarak örgüt lehine slogan attıkları, örgütün cezaevi iç koordinasyonu yapılanması içerisinde yer alan şahıslara para yardımı yaptıkları, ateş yakmak, havai fişek atmak, slogan atmak ve çöp konteynerleriyle yolu trafiğe kapatmak suretiyle kanunsuz gösterilere katıldıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-36' operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-36' operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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