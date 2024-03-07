İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-9' operasyonunda 47 terör örgütü şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-9' operasyonunda 47 terör örgütü şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı: \'Bozdoğan-9\' operasyonunda 47 terör örgütü şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-9' operasyonunda 47 terör örgütü şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

07.03.2024 17:34  Güncelleme: 17:37
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde eş zamanlı icra edilen 'Bozdoğan-9' operasyonunda 47 terör örgütü şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "EGM İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen 'Bozdoğan-9' operasyonlarında şüphelilerin bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün üniversite yapılanması DÖM (Demokratik Öğrenci Meclisi) ile gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyette bulundukları, cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarına finans sağladıkları, örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri organize ederek katılım sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-9' operasyonunda 47 terör örgütü şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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