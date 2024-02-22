İçişleri Bakanı: Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi Operasyonunda 15 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri merkezli 10 İlde Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, en hassas oldukları konuların başında çocuklar olduğunu belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerin 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde; Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile mücadele kapsamında: Çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik, Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği açıkladı.

Bir mesajlaşma uygulaması üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirilerek görüntülerin satın alındığının tespit edildiğini açıklayan Yerlikaya yapılan operasyonlar neticesinde 15 şüphelinin yakalandığını, çok sayıda dijital materyale ise el konulduğunu açıkladı.

Ayrıca Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti. - ANKARA