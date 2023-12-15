Terörist Karayılan\'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi

Kahramanlar-32 operasyonu kapsamında 4 Aralık'ta terörist Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Herekol Hezex kod adlı Yunus Aras etkisiz hale getirildi.
Haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "4 Aralık'ta düzenlenen Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) SÖZDE yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu tespit edildi.
Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında takibe alınan 2 BTÖ mensubu terörist, 4 Aralık'ta Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenemeyen BTÖ Mensubunun DNA testinde Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu belirlendi. Bu teröristin 2019 yılında Irak'ın kuzeyinde BTÖ'nün sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı da belirlendi. Hain terörist Herekol Hezex (K) Yunus Aras'ın 44 güvenlik görevlimizin şehit edildiği, 115 Güvenlik Görevlimizin yaralandığı 4 eyleme katıldığı tespit edildi.
Hain teröristin katıldığı eylemler;
Şükürler olsun ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek."
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