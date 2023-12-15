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Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 4 Aralık'ta düzenlenen Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin Bölücü Terör Örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Herekol Hezex olduğunu açıkladı.

15.12.2023 - 11:24,  Güncelleme: 11:42
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Kahramanlar-32 operasyonu kapsamında 4 Aralık'ta terörist Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Herekol Hezex kod adlı Yunus Aras etkisiz hale getirildi.

TERÖRİST KARAYILAN'IN KORUMASI ÖLDÜRÜLDÜ

Haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "4 Aralık'ta düzenlenen Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) SÖZDE yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu tespit edildi.

Terörist Murat Karayılan'ın koruması öldürüldü

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında takibe alınan 2 BTÖ mensubu terörist, 4 Aralık'ta Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenemeyen BTÖ Mensubunun DNA testinde Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu belirlendi. Bu teröristin 2019 yılında Irak'ın kuzeyinde BTÖ'nün sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı da belirlendi. Hain terörist Herekol Hezex (K) Yunus Aras'ın 44 güvenlik görevlimizin şehit edildiği, 115 Güvenlik Görevlimizin yaralandığı 4 eyleme katıldığı tespit edildi.

Terörist Murat Karayılan'ın koruması öldürüldü

BİRÇOK KANLI EYLEME KATILMIŞ

Hain teröristin katıldığı eylemler;

  • Şırnak ili Gabar Dağı bölgesinde 04 Nisan 2017 tarihinde Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Yavşan, Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk, Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün şehit edilmesi ve 9 güvenlik görevlimizin yaralandığı EYP'li saldırı olayı,
  • Şırnak ili Gabar Dağı Görmeç Üs bölgesinde 05 Mayıs 2017 tarihinde Tankçı Uzm.Çvş. Musa VURUŞKAN'ın şehit, 2 güvenlik görevlimizin yaralandığı silahlı saldırı olayı,
  • Şırnak ili Gabar Dağı bölgesinde 8 Ocak 2018 tarihinde 1 güvenlik görevlimizin yaralandığı EYP'li saldırı olayı,
  • Şırnak ili Gabar Dağı bölgesinde 23 Şubat 2018 tarihinde 3 güvenlik görevlimizin yaralandığı silahlı saldırı olayı tespit edilmiştir.

Şükürler olsun ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek."

Terörist Karayılan\'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3. Sayfa Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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